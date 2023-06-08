【性猝死】丈夫酒店偷歡馬上風　妻喜見親妹協助聞警一句話掀大混戰

▲ 台灣一名人夫酒店偷歡性猝死，妻子聽到警員一句話後，與妹妹發生激烈爭執。（《開心速遞》劇照）

人妻面對丈夫突然離世，還得悉亡夫有外遇，更是出軌自己的親人，可謂三重打擊。台灣一名人夫與姨仔在時鐘酒店偷歡時猝死，由殯葬業者送往殯儀館，妻子趕到殯儀館時得知丈夫的出軌對象，頓時怒不可遏，更與小三大打出手！

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台灣殯葬業者「大師兄」近日在《震震有詞》節目中，憶述這單離奇的工作經歷。大師兄指多年前曾接獲警方通報前往汽車旅館接送遺體，到場後發現死者為男性，身旁還有位衣衫不整的女性正向警方在錄取口供。

不久他見警員拿著死者的身分證，透過對講機呼叫同事通知死者家屬，入世未深的他以為該名女子就是死者老婆，便好奇問警員︰「家屬不是那女的嗎？」警員笑稱，同行女伴9成以上都不是家屬，接著警員詢問女伴與死者是性交易或是其他關係，對方才心虛回答「姐夫」，現場頓時一片死寂。

▲ 台灣殯葬業者「大師兄」在節目中分享這單離奇的工作經歷，得知在酒店見到死者旁邊衣衫不整的女性，原來多數都不是家屬。（影片截圖）

死者遺體被送到殯儀館後，真正的「家屬」趕至。大師兄表示，死者老婆一見妹妹早已抵達殯儀館，還以為妹妹出於關心，接著她大為緊張詢問丈夫的偷情對象是誰，「怎麼會發生這種事？他到底是跟哪個女人在一起？」。此時警員略為尷尬地指向她的妹妹，「不好意思……現場的女性就是這位小姐」，人妻頓時怒火中燒，馬上抓著妹妹的頭髮破口大罵，互扯頭髮。

由於殯儀館需要家屬確認身分，才能把屍體放入冰庫，故警方要拉開兩姊妹，請姊姊確認死者身分。沒想到嬲爆的人妻竟大喊︰

我不要，我不是他太太，那個女（妹妹）的才是，你們去找她確認，我才是外人，他們比較熟。

現場一度僵持，其後一名較兇悍的警察員上前調停，才能完成認屍過程，之後再安排房間給她們解決紛爭。這次經驗讓大師兄直呼「好可怕」，也讓自己上了一課。

「性猝死」又名「馬上風」，屬出血性中風的其中一種。台灣神經外科醫師顏君霖曾在節目《醫師好辣》中分享，進行性行為會對心血管構成負擔，當行房高潮時，有時會造成肌肉緊繃，繼而引發張力性頭痛，或是血壓高導致腦壓升高。若動脈本身就比較脆弱的人，可致腦血管中風。

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責任編輯︰王明芳