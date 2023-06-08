【人手短缺】勞工處辦招聘會　提供逾1600個院舍服務業職缺

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本地院舍人手不足，勞工處今明（8、9日）兩日在灣仔修頓場館舉行招聘會，提供超過1,600個院舍服務業職缺。有求職者希望應徵治療師助理職位，幫助有認知障礙的老人。有參與招聘會的機構代表則坦言，院舍人手緊張，前線空缺較多。

有份參與支持招聘會的香港明愛康復服務代表指，機構有30多個職缺，以前線職位如照顧員、護理員及清潔員空缺較多。她指院舍人手緊張，要依靠輸入勞工。她稱機構希望招聘有經驗的照顧員，但若應徵者沒相關經驗，取錄後也會提供在職培訓。

有前來參加招聘會的市民表示，認為社會上越來越多老人患有認知障礙，希望能夠在生理及心理方面為他們提供幫助，恢復老人活力。

香港明愛、保良局、東華三院、仁濟醫院等約30間機構參加招聘會，於會場櫃位進行即場招聘，當中超過95%為全職空缺，大部分月薪介乎14,000元至23,000元。另外，約87%職缺學歷要求為中五或以下，約75%職缺無需相關工作經驗。

招聘會費用全免，上午11時至下午5時30分在灣仔莊士敦道111號修頓場館一樓舉行。每日截止入場時間為下午5時。

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記者：解青羽