  • 31°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 16:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人手短缺】勞工處辦招聘會　提供逾1600個院舍服務業職缺

社會 15:19 2023/06/08

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

本地院舍人手不足，勞工處今明（8、9日）兩日在灣仔修頓場館舉行招聘會，提供超過1,600個院舍服務業職缺。有求職者希望應徵治療師助理職位，幫助有認知障礙的老人。有參與招聘會的機構代表則坦言，院舍人手緊張，前線空缺較多。

有份參與支持招聘會的香港明愛康復服務代表指，機構有30多個職缺，以前線職位如照顧員、護理員及清潔員空缺較多。她指院舍人手緊張，要依靠輸入勞工。她稱機構希望招聘有經驗的照顧員，但若應徵者沒相關經驗，取錄後也會提供在職培訓。

有前來參加招聘會的市民表示，認為社會上越來越多老人患有認知障礙，希望能夠在生理及心理方面為他們提供幫助，恢復老人活力。

香港明愛、保良局、東華三院、仁濟醫院等約30間機構參加招聘會，於會場櫃位進行即場招聘，當中超過95%為全職空缺，大部分月薪介乎14,000元至23,000元。另外，約87%職缺學歷要求為中五或以下，約75%職缺無需相關工作經驗。

招聘會費用全免，上午11時至下午5時30分在灣仔莊士敦道111號修頓場館一樓舉行。每日截止入場時間為下午5時。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽

相關文章

【搶人才】「高才通」已接獲近2.7萬個申請　其中約5千人已到港
14:54 2023/06/05
【搶人才】「高才通」已接獲近2.7萬個申請　其中約5千人已到港
【搶人才】響應公務員新招聘安排　海關督察投考資格擴至2025年畢業大學生
19:44 2023/06/05
【搶人才】響應公務員新招聘安排　海關督察投考資格擴至2025年畢業大學生
【公務員加薪】公務員加薪約2至4%　學會指幅度溫和對私人市場影響輕微
18:06 2023/06/06
【公務員加薪】公務員加薪約2至4%　學會指幅度溫和對私人市場影響輕微

你可能感興趣

【搶人才】「高才通」已接獲近2.7萬個申請　其中約5千人已到港
14:54 2023/06/05
【搶人才】「高才通」已接獲近2.7萬個申請　其中約5千人已到港
【搶人才】響應公務員新招聘安排　海關督察投考資格擴至2025年畢業大學生
19:44 2023/06/05
【搶人才】響應公務員新招聘安排　海關督察投考資格擴至2025年畢業大學生
【公務員加薪】公務員加薪約2至4%　學會指幅度溫和對私人市場影響輕微
18:06 2023/06/06
【公務員加薪】公務員加薪約2至4%　學會指幅度溫和對私人市場影響輕微
職位招聘 治療 招聘會 認知障礙 院舍 服務 勞工處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
12:47 2023/06/07
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
17:20 2023/06/07
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
【遺產繼承人】兒子過世留45萬存款 7旬母領遺產竟遭銀行以1理由拒絕
10:19 2023/06/07
【遺產繼承人】兒子過世留45萬存款 7旬母領遺產竟遭銀行以1理由拒絕