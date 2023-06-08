【精神健康】民建聯夥慈善基金成立「輔導專業義工隊」　助市民處理精神健康問題

▲ 民建聯立法會議員郭玲麗(左6)及鄭泳舜(右5)今日宣布，聯同活力慈善基金成立輔導專業義工隊。(受訪者提供)

社會早前發生多宗悲劇，引起大眾關注市民精神健康的問題。民建聯立法會議員郭玲麗及鄭泳舜今日宣布，聯同活力慈善基金成立輔導專業義工隊，並於深水埗區和油尖旺區開展工作，特別關顧少數族裔社群的精神及情緒輔導需要，亦同時向市民提供輔導服務，以減低負面情緒的影響。

郭玲麗表示，輔導專業義工隊能提供免費面談服務，日後出現負面社會事件，義工隊能夠作出應變工作。她又提到，樂見兩日內已成功招募接近20名，擁有不同專業背景的人士加入義工隊，包括：精神科醫生、臨床心理學家、註冊社工和輔導員等。義工隊為居民提供熱線電話支援和面對面輔導，熱線電話今日投入服務；當本港各區的非牟利機構發現有需要的個案，歡迎聯絡義工隊，義工隊會委派適合的輔導專業人員作出跟進。

她續指，今年2月8日已在立法會通過推動輔導專業發展的議案，提到現時社區並沒有提供免費專業輔導服務，故希望透過成立輔導義工隊在有限資源情況，為社區提供免費專業輔導服務。而本港已培訓了不少輔導專業人員，她建議政府應善用本港輔導專業人才，例如：公立醫院、學校、地區康健中心等開設輔導崗位。

鄭泳舜倡地區康健中心增精神健康治療

鄭泳舜指，現時18區都有地區康健中心或康健站，他建議在康健中心增設精神健康治療或輔導服務，他稍後會約晤民青局跟進。針對少數族裔人士的支援，鄭稱，全港大約有10萬名南亞裔市民，主要是印度、巴基斯坦及尼泊爾裔，希望當局增撥資源，增加少數族裔服務中心，對少數族裔家庭增加外展服務；特別是婦女，長時間留在家庭照顧孩子，可能面對很大壓力或困難，基於宗教與文化原因，不願走出來尋求協助。

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責任編輯：區綽彥