【好人好事】土瓜灣「麵粉伯伯」劉滿離世　熱心街坊牽頭處理後事

▲ 土瓜灣「麵粉伯伯」劉滿（左）離世。（Facebook To Kwa Wan 土瓜灣之友）

土瓜灣人的集體回憶之一「麵粉伯伯」劉滿於3月22日離世，因伯伯生前沒有可聯絡的家人，一眾熱心街坊決定為伯伯處理後事。

警方本周二（6日）發稿呼籲市民就3月22日九龍城一宗屍體發現案提供資料。當日中午約12時半，警方接報，指一名男子在九龍城宋皇臺道22號一後巷懷疑暈倒，其後被證實死亡。警方相信死者是一名年約60至70歲的中國籍男子。他身高約1.6米，瘦身材，蓄白短髮。他被發現時上身赤裸，下身穿藍色長褲並摺疊至膝蓋位置，身上並沒有身份證明文件。

案中死者便是土瓜灣人的集體回憶之一「麵粉伯伯」劉滿，他遊走九龍城區各處多年，不時走訪其他社區，其手作麵粉魚仔，為不少街坊的集體回憶。惟伯伯居無定所，亦無可聯絡之家人，若無人跟進，或將被草草安葬至沙嶺公墓。

有見及此，有土瓜灣街坊挺身而出，決定牽頭為「麵粉伯伯」處理後事，亦有殯葬禮儀師深受感動，願意分毫不取，免費處理後事。該名街坊指，現正與食環署交涉，惟署方強調「正常情況」應由親屬領取遺體/骨灰，不過該街坊則表示：

然而事情正是如此的「不正常」，有一群不正常的街坊希望幫一位熟悉的陌生人處理後事。

不少街坊得悉噩耗都願意略盡綿力，並回憶過去與「麵粉伯伯」的相處點滴：

好懷念伯伯，以前晚上去幫伯伯買魚仔時傾計，佢都會笑住同我傾。 舊年和今年年頭早上返工時，經過宋皇臺道後巷，都經常見到伯伯。 請問如何捐款？想表達小小心意。

可惜吾知伯伯嘅媽媽擺喺邊 吾係放埋係附近 等佢兩母子可以重聚 無咁孤單 伯伯 rip

以前喺九龍城行人隧道入面經常見到佢，都幫襯過佢一兩次……

如何捐款，雖然我唔係住個邊，但有次在土瓜灣食飯，就碰見伯伯擺檔，很特別就和朋友買了兩對，想不到伯伯已經離世了

TOPick記者已向食環署查詢事件。

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記者：黃穎津