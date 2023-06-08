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【47人初選案】4被告爭議非法手段定義不清晰申毋須答辯　法庭明裁斷表證是否成立

社會 15:44 2023/06/08

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被告黃碧雲、何桂藍及林卓廷今申請毋須答辯。（資料圖片）

民主派初選案今（8日）續審，代表吳政亨、黃碧雲、何桂藍及林卓廷的代表律師作出中段陳詞，指控罪所指的非法手段定義在《國安法》下不清晰，要求法庭裁定表證不成立，被告毋須答辯。法官聽取陳詞後，押後明（9日）將作出裁定。

控辯雙方早前已就毋須答辯（no case to answer）向法庭提交書面陳詞，今早作補充陳詞及回應。

代表控方的副刑事檢控專員萬德豪指，被告串謀協議及公開作為由控方證明，不存在不公或誤解。萬指，在控罪的4項公開作為中，「濫用議員職權無差別否決財政預算案，迫使特首解散立法會及辭職」是核心議題。

控方又指，根據《釋義及通則條例》 第3AA條「對擁護《基本法》、效忠特區的提述」的條文，提及任何人作出或意圖無差別地反對特區政府提出的議案，意圖威脅政府、使其無法正常履行職務和職能，或逼使特首下台及推翻政府，即不屬擁護《基本法》和效忠港府。

辯方爭議，條文在2021年5月才生效，並沒有追溯力。辯方又指，控罪所指的非法手段定義在《國安法》下不清晰，要求法庭裁定表證不成立，被告毋須答辯。

本案16名被告為吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。

聆訊明（9日）續。

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記者：陳曉欣

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