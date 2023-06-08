  • 31°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】邵初法國旅行狂派福利　着超DeepV上衣晒「雙峰」險走光

娛樂 16:19 2023/06/08

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

真係要小心！

 2021年香港小姐季軍邵初近日飛到法國旅行，更在網上分享玩樂照，隔着Mon都感受到她此行玩得相當盡興。

難得去到浪漫之都，當然要盡情留倩影，邵初在巴黎鐵塔下手拿白色花束拍照，之後換上另一套衫上陣大歎美食。

【香港小姐】邵初火速上位成「曾女郎」　獲馬時亨點名大讚口齒伶俐【多圖】

最新影片推介：陳星妤專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳星妤要求對手真摑　Yvette參加港姐為當演員：會證明自己適合這行

小背心上陣極吸睛

相中所見，穿上超DeepV背心的她，露出雙峰，極度吸睛，不過其中一段片見邵初大擺甫士時，險些走光，認真驚險，不少網民都提醒她要小心，更有人笑指邵初此行絕對是來勢「胸胸」，務求震撼大家眼球！

    點擊圖片放大
    +11
    +10

上位成「曾女郎」?

邵初是中越混血兒，選美入行後，隨即獲安排跟金牌司儀黎芷珊拍節目《青年灣區職fun班》，其後有不少主持機會，去年的《北京冬奧》有份擔任主持之一。

同年，更獲得《萬千星輝頒獎典禮2022》的「飛躍進步女藝員」提名。

早前，她更陪同TVB節目內容營運總經理曾志偉到珠海出席樓盤活動，被網民認為她「升呢」成「曾女郎」，前途無可限量。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2022】關楓馨梁凱晴邵初任港姐準決賽司儀　坦言首度主持大騷緊張
19:41 2022/08/25
【香港小姐2022】關楓馨梁凱晴邵初任港姐準決賽司儀　坦言首度主持大騷緊張
【香港小姐】邵初火速上位成「曾女郎」　獲馬時亨點名大讚口齒伶俐【多圖】
15:44 2023/05/11
【香港小姐】邵初火速上位成「曾女郎」　獲馬時亨點名大讚口齒伶俐【多圖】
【濠玩夏水禮x開心速遞】蘇韻姿「降凍」即落水　水著玩遊戲力抗邵初【多圖】
19:06 2023/06/04
【濠玩夏水禮x開心速遞】蘇韻姿「降凍」即落水　水著玩遊戲力抗邵初【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐2022】關楓馨梁凱晴邵初任港姐準決賽司儀　坦言首度主持大騷緊張
19:41 2022/08/25
【香港小姐2022】關楓馨梁凱晴邵初任港姐準決賽司儀　坦言首度主持大騷緊張
【香港小姐】邵初火速上位成「曾女郎」　獲馬時亨點名大讚口齒伶俐【多圖】
15:44 2023/05/11
【香港小姐】邵初火速上位成「曾女郎」　獲馬時亨點名大讚口齒伶俐【多圖】
【濠玩夏水禮x開心速遞】蘇韻姿「降凍」即落水　水著玩遊戲力抗邵初【多圖】
19:06 2023/06/04
【濠玩夏水禮x開心速遞】蘇韻姿「降凍」即落水　水著玩遊戲力抗邵初【多圖】
邵初 娛樂人物職業 娛樂行業 法國 TVB 香港小姐

最高瀏覽

【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
12:47 2023/06/07
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
17:20 2023/06/07
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
【遺產繼承人】兒子過世留45萬存款 7旬母領遺產竟遭銀行以1理由拒絕
10:19 2023/06/07
【遺產繼承人】兒子過世留45萬存款 7旬母領遺產竟遭銀行以1理由拒絕