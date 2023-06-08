【香港小姐】邵初法國旅行狂派福利　着超DeepV上衣晒「雙峰」險走光

▲ 真係要小心！

2021年香港小姐季軍邵初近日飛到法國旅行，更在網上分享玩樂照，隔着Mon都感受到她此行玩得相當盡興。

難得去到浪漫之都，當然要盡情留倩影，邵初在巴黎鐵塔下手拿白色花束拍照，之後換上另一套衫上陣大歎美食。

【香港小姐】邵初火速上位成「曾女郎」 獲馬時亨點名大讚口齒伶俐【多圖】

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小背心上陣極吸睛

相中所見，穿上超DeepV背心的她，露出雙峰，極度吸睛，不過其中一段片見邵初大擺甫士時，險些走光，認真驚險，不少網民都提醒她要小心，更有人笑指邵初此行絕對是來勢「胸胸」，務求震撼大家眼球！

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上位成「曾女郎」?

邵初是中越混血兒，選美入行後，隨即獲安排跟金牌司儀黎芷珊拍節目《青年灣區職fun班》，其後有不少主持機會，去年的《北京冬奧》有份擔任主持之一。

同年，更獲得《萬千星輝頒獎典禮2022》的「飛躍進步女藝員」提名。

早前，她更陪同TVB節目內容營運總經理曾志偉到珠海出席樓盤活動，被網民認為她「升呢」成「曾女郎」，前途無可限量。

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