【新型工業化】李家超︰推動新型工業化初見成效　孫東稱將以多方式資助更多港企發展智能生產  

▲ 特首李家超今日出席香港工業總會活動。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日表示，推動新型工業化的工作，現在已經初見成效，成功扭轉了製造業佔本地生產總值比率的下降趨勢。他又指，香港必須推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，在高端智能製造業和工業4.0發展提速提效，全力實現新型工業化。

李家超今日出席香港工業總會活動，他在致辭提到，通過「再工業化資助計劃」資助設立的智能生產綫，數量由去年中約30條，增至現時超過50條。政府亦正推進設立微電子研發院，和人工智能超算中心的工作，未來提供更多高科技核心技術的硬件配套，支援更多企業轉向智能生產。

最新影片推介

另外，在創新科技及工業局轄下設立新的「工業專員」，專職專責，統籌和督導新型工業化的策略和工作。目前，立法會已批准政府開設有關崗位，李家超指，創科局會盡快展開招聘。



小題︰孫東︰目標將智能生產綫增加至超過130條

創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，新時代下創新科技與工業發展密不可分，政府已明確提出香港要發展新型工業化。除了設立「工業專員」等一系列支援措施外，政府亦會遵循人才、技術、基建等五大方面推進香港的「新型工業化」發展。

人才方面，孫東指，當局會透過再工業化及科技培訓計劃，資助本地企業人員接受科技培訓，亦會透過科技人才入境計劃等，把海內外的優秀科技人才引入香港。

至於基建方面，孫東稱，科技園公司正在元朗創新園發展微電子中心，預計明年啓用。政府亦將展開北部創科新城的開發與建設，未來會在河套、新田地區提供300公頃土地支持香港「新型工業化」及相關產業發展。



另外，當局將持續透過創新及科技基金下的各項資助計劃，支援業界發展，亦將資助更多智能生產綫在港設立。目標是將智能生產綫迅速增加到未來的超過130條。



HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸