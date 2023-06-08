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【Miss u Goodbye】江海迦新歌日本拍MV　AGA：這首歌要學會的是放下

娛樂 16:13 2023/06/08

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

AGA江海迦推出全新單曲《Miss u Goodbye》，真摯細膩的情感觸動你我內心。隨著成長我們總要面重要的人離開自己生命的時刻，不論你倆關係如何，只要你重視都會痛徹心扉，所以我們都會儲起他的事物，緩解那份無可比擬的痛。

可是，物件會變，保存得再好總會損耗，我們仍在緊握不放到底是在懷念那個人，還是在懷念那物件？或是要緊握著去證明自己的思念？惦記對方只需用心，在腦海翻看回憶片段，感受對方在旁守候，這才是永垂不變，才是最值得收藏。放下執著步向明天，想必他會替你高興。

【MIZU】AGA休息半年再出新歌　日本零下天氣冒寒拍MV

日本取景拍MV

《Miss u Goodbye》MV於日本取景，故事於《MIZU》出現過的東京品川水族館開始，卻展開一個截然不同的故事。AGA旁觀著兩位女生，跟隨她們的腳步回顧昔日同遊的風景。

其中一位女生離開了摯友的生命，另一位仍保留著當年對方所送的信物，故地重遊懷念對方，走過歐陸風格小館、佐倉薰衣草園。

AGA在日暮時流下釋懷的淚，睡醒了，探頭看窗外新一片風景，景隨心轉發現周遭如斯卻有不一樣的美。

從歌詞有所領悟

她記得第一次收到《Miss u Goodbye》歌詞時的感動，並有所領悟。

她憶述：「記得收到呢份詞嘅時候，喺挪威機場。個日航班突然被取消，所以搵咗間Cafe 坐低，然後收到呢份歌詞，一路睇住歌詞、一邊聽住demo，我試住每句跟住唱，當時窗出面落住雪，突然好感動，我知道呢首歌要學懂同表達嘅，係放下。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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