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【恐怖意外】地鐵扶手電梯突故障逆行　乘客骨牌式倒下「人疊人」釀14傷【有片】

健康 16:58 2023/06/08

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地鐵扶手電梯突逆行，乘客骨牌式倒下「人疊人」釀14傷。

南韓京畿道城南市一個地鐵站發生扶手電梯逆行事故，乘客失平衡往後跌倒，導致「人疊人」，情況驚險。事故造成14人受傷，其中3人重傷，需要住院治療。

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綜合當地傳媒報道，事發於今早（8日）約8時20分，京畿道城南市地鐵藪內站2號出口，一條向上運行的扶手電梯突然停頓，隨後高速向下逆行，持續數秒。

由於正值繁忙時間，電梯上擠滿乘客，從網上片段可見，事發時民眾如骨牌般向後倒下，有人慌忙走避，亦有人反應不及，跌倒在地，造成「人疊人」的情況，場面混亂。

點擊下圖看事發經過：

    點擊圖片放大
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事故共釀成14人受傷，其中3人腰部、腿部傷勢較重，目前正住院治療，其餘11名輕傷患者在現場接受包紮後自行離開。

警方初步調查後，確認事發前無人觸碰緊急按鈕等裝置，判斷事故並非人為因素所致，相信屬機械故障。有關部門亦已派員到場調查電梯有否定期維修、檢查，以及工作人員是否違反《鐵道安全法》等。地鐵公司則表示，近期檢查中未有發現重大異常。

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責任編輯：羅嘉欣

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