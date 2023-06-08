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【中大英才】高級文憑生夥中大校隊奪網球賽冠軍　冀升讀中大運動科學為人師表

社會 16:20 2023/06/08

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（後排左二及三）吳家朗及黃天智夥中文大學網球隊勇奪大專網球賽冠軍。（中大提供）

就讀香港中文大學專業進修學院（CUSCS）康樂及休閒事務管理（RLM）高級文憑課程的黃天智及吳家朗，早前代表中文大學網球隊出戰大專男子網球賽並勇奪冠軍。他們盼望可升讀中大運動科學與健康教育理學士課程，他日為人師表傳承對網球的熱愛。

    點擊圖片放大

RLM課程一年級學生黃天智 (Kobe) 與兩位哥哥同屬網球運動員，於中學學界比賽戰無不勝。Kobe多年來跟隨曾作為中大網球隊隊長的哥哥在中大校隊練習。

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【TOPick診症室】小五生持續失眠6年情緒崩潰　醫生分享常見後遺症及療法

由於鍾情中文大學，Kobe於文憑試後決定修讀學院的康樂及休閒事務管理高級文憑課程。他表示自己不僅在這一年的課程中於學術方面有所得著，個人成長亦獲益良多。他期望畢業後順利入讀心儀的中大運動科學與健康教育理學士課程，冀望他日成為體育科教師。

於大專網球賽與Kobe並肩作戰的還有同一課程的應屆畢業生吳家朗，他已獲中文大學運動科學與健康教育理學士課程的有條件取錄。他感謝講師、同學和學院這兩年來的悉心教導、陪伴和栽培，希望畢業後為人師表，作育英才。

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責任編輯：解青羽

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