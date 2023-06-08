【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公考慮偕林家謙開騷　張敬軒確診求醫讚「皇上御醫」有人情味

▲ 張敬軒大讚陳醫師有人情味。

一連11場的《REVISIT張敬軒演唱會》展開如火如荼，在第二場（6日）的演唱會上，「軒公」張敬軒在台上講述之前確診後兩個月都未完全康復，後來全靠一位近90歲的陳姓中醫才醫好他。

為答謝對方，張敬軒特別邀請了陳醫師和太太一同前來觀賞演唱會，席間軒公大讚陳醫師醫術高明外，更十分有人情味︰

每一次去睇症嘅時候，見到有啲附近嘅居民，生活比較困難嘅，醫生都會送藥。我喺香港生活咗20年，最吸引我嘅就係呢度嘅人情味。

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讚中醫贈醫施藥

軒仔透露老中醫的舖面雖然只有兩隻手伸長的大小，但醫師服務筲箕灣街坊多年，贈醫施藥。他又指自已吃了陳醫師開的3劑有原隻蛤蚧的中藥後便痊癒。之後，軒仔又讚陳醫師身體健壯，一點也不像90歲，更對着台下醫師笑謂：「其實你食咗啲乜嘢㗎？係咪日日都食蛤蚧？」

隨後他連番向陳醫師道謝，並請坐在醫師四周的歌迷好好照顧兩老。軒仔又謂他在IG開Live時曾介紹陳醫師，但今次開Show前，陳醫師就跟他說：「張生，我退休啦，你唔好再介紹人俾我啦！」這番話引得全場捧腹大笑，而陳醫師亦十分撐軒仔，睇埋第四次Encore後才離場。

考慮與林家謙齊開騷

昨晚（7日）第三場的演出時，軒仔特別提及座上客林家謙為他寫了多首好歌，令當年《Senses Inherited》專輯銷量達至金唱片，之後更要三度翻印。

此時台下Fans高喊要求二人合唱，軒仔聽到後即表示㑹慎重考慮二人合作開Show，簡單一句話，已令台下Fans陷入瘋狂狀態，尖叫聲震耳欲聾。而第三場軒仔又再四度Encore，歌單則轉換了〈明明他已離開你〉、〈留低鎖匙〉、〈只是太愛你〉和〈攝氏零度〉。

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2晚共Encore4次

十分愛錫Fans的軒仔，其實在第2晚已經Encore了4次，並演繹了〈夜機〉、〈預言書〉、〈俏郎君〉及〈只是太愛你〉，而Fans對於軒仔亦是寵愛有加，為了今次《REVISIT張敬軒演唱會》製作了各式各樣的應援物，軒仔在台上搞笑道：「我唔知乜嘢係『應援』㗎，我係2000年出道嘅歌手，聽到『應援』呢兩個字，只覺得『援』字後面係跟個『交』字。其實我已經入行20周年，但大家仲咁支持我，實在好感恩。」



而這兩天來捧場的藝人朋友，除了林家謙及溫碧霞，還有一眾英皇的師弟妹楊天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）、黃明德（Dark）、郭思（Suey）及朱天。

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