【Whatsapp新功能】Whatsapp將推出「頻道」功能　單向廣播獲取最新消息

▲ Whatsapp將推出「頻道」功能。

Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格宣布，旗下港人常用的通訊軟件Whatsapp將推出「頻道」，務求讓用戶透過簡單、可靠且私密的方式，獲取個人及社群團體的最新消息。

「頻道」功能設於「最新消息」這個新分頁，用戶可輕鬆區分「頻道」與親朋好友和社群的對話。「頻道」是單向廣播模式，管理員可以透過「頻道」傳送短訊、相片、貼圖和意見調查。

最新影片推介

「頻道」是單向廣播工具，可讓管理員傳送短訊、相片、貼圖和意見調查。為協助用戶選擇要追蹤的「頻道」，公司即將推出可搜尋的目錄，方便用戶找到自己的嗜好、運動隊伍，以及當地官員發出的通知等等。此外，用戶也可以透過在對話／電郵中傳送或在網上發佈的邀請連結進入「頻道」。

朱克伯格表示，「頻道」旨在讓用戶可以透過更具私密度的方式，追蹤他們所感興趣的個人及社群團體，獲取相關的最新消息。公司將致力把「頻道」打造成最具私密度的溝通方式，「頻道」管理員的電話號碼和個人資料相片不會向追蹤者顯示。同樣，追蹤「頻道」不會向管理員或其他追蹤者透露電話號碼。用戶可以自己決定追蹤對象，這項設定也不會公開。

另外，「頻道」上的記錄只會在伺服器上保存最多30天，而不會留下永久記錄。管理員也將能選擇封鎖在「頻道」內進行螢幕截圖和轉寄內容的功能。

目前，「頻道」正於起步階段，朱克伯格期待於今年稍後時間將「頻道」推廣至更多用戶。「頻道」功能將率先於哥倫比亞和新加坡推出。未來數月內，公司會在更多國家／地區推出「頻道」，並全面開放建立「頻道」的功能。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津