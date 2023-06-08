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【著數優惠】第20屆電腦節8月底舉行　預覽最新場內優惠及看點

社會 16:27 2023/06/08

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

「香港電腦通訊節2023」（電腦節）即將迎來20週年，今年的展覽將於8月25日至28日舉行。今年電腦節將繼續推出「我賞.你賺.人人消費」現金消費券計劃，總值達300萬元。每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，面值從$10、$20、$50、$100至500元不等，使用數目不限。

為刺激消費者使用電子支付，消費者以指定方式進行電子支付購物滿$1,000，即可憑收據到大會禮品換領處換取$50現金券。每天500個名額，共送出2,000張現金消費券，總值十萬元。這項計劃僅限SoéPay電子服務的參展商參加。

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TOPick診症室
【TOPick診症室】小五生持續失眠6年情緒崩潰　醫生分享常見後遺症及療法

中國香港電競總會將於同場舉辦「體育科技與電競體驗區」，首日會舉行啟動禮，為一連四日的活動揭開序幕。活動分為三個部分，第一部分為「體育科技及電競體驗區」，包括VAR射撃、拳撃、高爾夫球、滑雪及騎馬等五種科技運動，讓市民自由體驗。

第二部分為「論壇」，屆時將邀請體育科技及電競界內具影響力的人士，為大家講解此產業發展及趨勢。第三部分為「體育科技及電競公司展位」，市民可以向專業人士深入了解體育科技的動向。電競總會希望透過此次活動，讓更多人了解並體驗科技運動，推廣此產業的發展。

更多20週年優惠詳情，即將於8月內公布。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳梓蔚

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