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【洗腦兒歌】幼稚園校長領唱「挖呀挖」突轉唱呢首歌 小朋友一臉問號場面爆笑

親子 17:07 2023/06/08

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

呢個校長認真調皮！

洗腦神曲《小小花園》席捲各大平台，成為小朋友最愛，更被改編多個版本！有台灣網民就分享在幼稚園裡，有校長帶領小朋友唱歌，以「挖呀挖呀挖」歌曲的前奏作開首來吸引小朋友，更擺好了姿勢，正當小朋友滿心歡度準備唱歌時，校長突然轉唱周杰倫名曲《聽媽媽的話》，令到滿場的小朋友發呆，場面相當好笑，短片吸引網民瘋狂留言，笑言「小朋友應該連周杰倫是誰都不知道」。

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網民在Facebook群組「爆廢公社二館」群組發布短片，寫道「調皮的院長」。影片所見，1名帶着皇冠的男子在幼兒園領唱，一出場便問道「有沒有聽過這首歌，有沒有聽過『挖呀挖呀挖』？」小朋友們都熱烈回應「有！」他隨後還讓小朋友用手做出花園的手勢，讓他們準備好開始。

豈料，正當小朋友們以為要唱「挖呀挖呀挖」時，校長調皮地唱起周杰倫的名曲《聽媽媽的話》，「聽媽媽的話，別讓她受傷；想快快長大，才能保護她」，眾多小朋友聽到傻眼，一臉問號，讓在場的大人忍不住爆笑。

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不少網民看到後，見到小朋友的真實反應紛紛笑爆，留言說「孩子一臉茫然真可愛」、「我反覆看超多次，每個小孩都突然定格」、「超壞好好笑」、「感受到滿滿的問號」、「小朋友應該連周杰倫是誰都不知道」。有留言則認真表示，「確實比起種子開花，更重要的事，聽媽媽的話」。

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責任編輯︰王明芳

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