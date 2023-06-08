【虛假資料】涉擅用母親疫苗接種紀錄　27歲裝修工認罪罰款1.1萬元

▲ 涉擅用母親疫苗接種紀錄，27歲裝修認罪罰款1.1萬元。（資料圖片）

27歲裝修工人疑於遊戲機中心被警員截查時，被揭發使用其母親的新冠疫苗接種紀錄，警誡下稱因心臟問題而無法接種疫苗。涉案裝修工人今（8日）於西九龍裁判法院承認意圖而提供虛假資料等罪，被判罰款1.1萬元。

被告蕭明豪（27歲，裝修工人），今承認1項有意圖而提供虛假資料及企圖誤導警務人員罪，以及1項沒有遵從疫苗通行證指示罪，今被判罰款1.1萬元。

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案情指，警方於2022年10月21日晚上，於葵涌和宜合道新碧遊戲機中心巡查時，警員檢查被告身份證時，要求被告出示疫苗接種紀錄。被告遂向警員展示其手機，惟在警員進一步檢查後，發現被告「安心出行」應用程式內的疫苗接種紀錄屬於其母親。

被告被捕後在警誡下稱「阿Sir，我一針都無打過，所以先用媽媽張針咭，俾次機會」。被告續稱自2019年起有心臟問題，以致呼吸困難，無法接種疫苗，並指其母親並不知道疫苗接種紀錄被他使用。

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記者：梁錦麟