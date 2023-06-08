【濠玩夏水禮】余思霆陳婉衡齊住歎按摩池　蘇韻姿唔識答問題：我係垃圾！

▲ 余思霆和陳婉衡歎按摩池。

TVB遊戲節目《濠玩夏水禮》在本周日晚（6月11日）播出的新一集，繼續由「喪玩隊」的阿Bob林盛斌、何浩文、蘇韻姿、關楓馨和陳婉衡，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、林秀怡和邵初。

今集《濠玩夏水禮》第一個遊戲「有嘢齊齊答」內，玩法每位隊員排排坐答問題，每人要輪流答一個字的答案，只要其中一位答錯就接受淋水懲罰。

▲ 廣東話麻麻的霆霆問題都未聽完，便自我放棄自己裝水兜頭淋。

來自台灣的霆霆和外地回流的蘇韻姿齊齊變豬隊友，當被問到電影《鐵娘子-戴卓爾夫人傳》（The Iron Lady）女主角是誰時，霆霆連問題都未聽完就自我放棄，乖乖自己裝水兜頭淋，她大嗌：「鐵娘子我都唔知係乜嘢！」

至於蘇韻姿亦不遑多讓，被問到球星C朗踢過邊間西班牙球會時，她同樣自動波裝水兜頭淋大嗌：「我係垃圾！」場面搞笑。

▲ 蘇韻姿自嘲自己是垃圾。

之後的「兄弟姊妹站起來」同樣搞笑，玩法是各隊員協力企在浮床上，最快全員企在浮床上的一隊為之勝利。

首先玩遊戲的「喪玩隊」全員表現遴迍，經過多番嘗試都未能全員站起來，隊長Bob更嬲到投訴製作組，怎料另一隊「好玩隊」表現出色，嘗試了一次便全員站在浮床上，落足阿Bob面。

最後一個遊戲「我要爭上位」最為緊張刺激，玩法其實便是爭櫈仔的變奏版-水上爭水泡，兩隊人馬爭來爭去十分刺激，當中何浩文最為好勝，竟然出手撻林秀怡落水。

▲ 眾多人要企上浮床，難度實在不少。

該場地除有好玩的水上設施外，還有好多好去處畀大家Chill一Chill。

兩位有料之人余思霆和陳婉衡孖住去「天際星空池」朝聖，除了可以大歎按摩池外，該處最大特色是室外部份的地板是透明玻璃底，可以由高處飽覽澳門的景色，兩人在水中游來游去似足太空漫步，畫面唯美。

最新影片推介：陳星妤專訪

陳婉衡問到影相有咩貼士？思霆笑言：「身邊人好重要，搵朋友要搵唔同面靚嘅人，好似我左邊你右邊，咁就唔會爭位啦！」

至於蘇韻姿則孖住林秀怡坐摩天輪食Tea，啱晒愛打卡的女士。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R