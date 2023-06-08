【端午節】食安中心抽檢粽子樣本　67樣本全數通過檢測

▲ （政府新聞處提供）

端午節降至，食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（8）公布，最近完成一項有關粽子的時令食品調查。六十七個粽子樣本全部通過檢測。



中心從網上零售商、食肆、食物製造廠等多處抽取粽子樣本，進行化學和微生物測試。化學檢測包括染色料、防腐劑、金屬雜質及除害劑殘餘；微生物檢測包括沙門氏菌、凝固酶陽性葡萄球菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌及蠟樣芽孢桿菌的致病菌。結果全部通過檢測。中心會繼續對粽子進行第二期檢測，適時公布結果。

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中心提醒市民在選購粽子時應向可靠的店鋪購買粽子，購買非預先包裝粽子時，挑選用粽葉包裹妥當的及購買預先包裝粽子時，留意食用日期及檢查包裝是否完好。

自製粽子時，應向可靠的供應商購買粽葉，避免挑選顏色異常青綠或帶有化學劑氣味的粽葉；處理食物前後，徹底清潔雙手及用具；及分開處理生熟食物，避免交叉污染。

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責任編輯：解青羽