  • 29°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 19:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家事信箱】離婚強行帶子女移民或被當擄拐　律師解答4大移民與婚姻破裂問題

育兒經 17:49 2023/06/08

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

TOPick邀請了資深律師解答4大移民與夫妻離婚問題。

婚姻往往未必盡如人意，在移民潮下衍生出的夫妻問題也愈來愈多，究竟夫妻離婚後，其中一方想帶子女移民應該怎樣做？能否自行先帶子女離港？TOPick邀請到高嘉力律師行執行合夥人麥凱琳律師（Caroline McNally）解答以下4大移民與離婚問題。

1. 如果父母其中一方想帶子女永久離開香港，是否需要另一方同意？

一位家長需要得到另一方家長同意或法庭命令才能帶子女永久離開香港。未經事先同意或法庭命令而帶小朋友離開香港可能被視為不當遷移兒童（即擄拐兒童）。 另一方家長可以提出申請，尋求把小朋友帶回香港。

2. 如果一方家長反對子女永久離開香港，想離開的家長應該怎樣做？

他/她應嘗試了解另一方家長的顧慮以及反對的原因。家長可以考慮聘請家庭調解員來幫助促進對話並協助與另一方達成協議。如果無法達成協議，想帶子女永久離開香港的家長將需要向法庭申請，並獲得法庭的批准。

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

3. 法庭在處理永久移居的申請時會考慮什麼？

法庭的首要考慮是子女的最佳利益。 在決定永久移居申請是否符合子女的最佳利益時，法庭會考慮：
- 移居是否會對子女產生負面影響？
- 移居的申請是否真誠，而不是出於自私的願望去排斥另一方家長？
- 另一方家長的反對是出於真正的擔憂還是別有用心？

法庭會考慮申請人是否有詳細且經過充分研究的提案，其中包括但不限於打算居住的地方、子女教育安排、當地是否有協助及支持申請人和子女的親友網絡。

法庭還會考慮留在香港的家長日後的探視，以便孩子可以繼續與他/她保持關係。

當提出永久移居申請後，法庭會索取社會調查報告。社會調查主任會與家長、子女及其他可能提供有用資料協助法庭作出裁定的人會面，並在調查報告中作出建議。

由於其他國家的生活費可能與香港不同，獲得法庭批准移居後有可能需要更改子女贍養費命令。

4. 移居到外國後，在香港結婚的夫妻還可以在香港申請離婚嗎？

儘管在香港結婚，夫妻未必能在香港申請離婚。要在香港離婚，夫妻其中一方必須是：

- 在提出離婚呈請或申請當日以香港為居籍；
- 在緊接呈請或申請提出當日之前的整段三年期間內慣常居於香港；或
- 在呈請或申請提出當日與香港有密切聯繫。

法庭可能會要求呈請人提供證據證明他/她以香港為居籍、慣常居於香港或與香港有密切聯繫。

麥凱琳律師在家庭法領域執業超過20年。（受訪者提供相片）

—------------------------
如果你有家事疑難，例如家事法律、婚姻、移民、外傭等問題，歡迎電郵問題至topick.parenting@gmail.com，獲選的問題將交由專家解答及刊登。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【移民潮】舉家移民「去了再算」缺乏規劃　心理學家︰小朋友易焦慮失安全感
今日 13:25
【移民潮】舉家移民「去了再算」缺乏規劃　心理學家︰小朋友易焦慮失安全感
【移民回流】YouTuber一家四口移台移英敗走　親揭2大「心酸」極速回流原因
14:00 2023/05/19
【移民回流】YouTuber一家四口移台移英敗走　親揭2大「心酸」極速回流原因
【移民潮】移民後不似預期感中伏　港男勸諗清楚4方面︰計好高稅通脹率
13:15 2023/05/18
【移民潮】移民後不似預期感中伏　港男勸諗清楚4方面︰計好高稅通脹率

你可能感興趣

【移民潮】舉家移民「去了再算」缺乏規劃　心理學家︰小朋友易焦慮失安全感
今日 13:25
【移民潮】舉家移民「去了再算」缺乏規劃　心理學家︰小朋友易焦慮失安全感
【移民回流】YouTuber一家四口移台移英敗走　親揭2大「心酸」極速回流原因
14:00 2023/05/19
【移民回流】YouTuber一家四口移台移英敗走　親揭2大「心酸」極速回流原因
【移民潮】移民後不似預期感中伏　港男勸諗清楚4方面︰計好高稅通脹率
13:15 2023/05/18
【移民潮】移民後不似預期感中伏　港男勸諗清楚4方面︰計好高稅通脹率
夫妻之道 移民 離婚 律師

最高瀏覽

【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
12:47 2023/06/07
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
17:20 2023/06/07
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
【遺產繼承人】兒子過世留45萬存款 7旬母領遺產竟遭銀行以1理由拒絕
10:19 2023/06/07
【遺產繼承人】兒子過世留45萬存款 7旬母領遺產竟遭銀行以1理由拒絕