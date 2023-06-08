【抗癌勇士】退休麵包師傅患棘手腦癌　治療期間癌細胞奇迹消失

▲ 麵包師傅孫震武退休後患上棘手腦癌，進行腦部腫瘤切除及化療，數月前他照最近一次磁力共振，腦內癌細胞已消失，醫生也形容這是奇蹟。

2020年香港有逾千宗原發性腦腫瘤和其他中樞神經系統腫瘤新症，四分之一個案為惡性，當中包括被視為極棘手的多形性膠質母細胞瘤（GBM）。

麵包師傅孫震武勞碌半生剛退休一、兩年，沒料到GBM來襲，其實病徵早已出現，只是誤以為是「長新冠」。

平時有行山習慣的孫震武，2022年4月某天，如常計劃起行，突感腳步浮浮，控制不到左右兩邊不平衡，小女兒囑他馬上看醫生。其實在這幾星期，家人都見他與往常不同，行路不穩，人像非常疲累常常嗜睡，不想說話不想吃東西，蹲下後再站立會跌倒。家人都以為他是新冠肺炎剛癒所致，但那天就覺得異於尋常。

家人帶同孫震武即到急症室求醫，經連串檢查並照了掃描，發現除肺有纖維化，腦內亦有兩粒腫瘤，左右各一粒，由於右方腦瘤達4厘米，影響了腦內壓，誘發種種身體徵狀終真相大白。

四處尋相關疾病資訊

孫震武的小女兒Maisy憶述：「初時以為是肺癌轉而至腦部，尋求了不同醫生意見，爸爸原來有一位朋友曾有腦瘤而做了切除手術，於是找了這位醫生問意見，經PET Scan證實，並非肺癌轉移至腦所致，原發性是GBM。」

▲ 2018年2月，他從麵包店榮休留影。（被訪者提供）

腦外科醫生告知GBM是棘手病症，因腫瘤形狀巖巉，也難以手術完全清除腫瘤。在香港GBM患者屬少數，孫震武身在外國的大女兒，在網上不斷尋找資料，聯絡到台灣的病人，講述治療的過程、後續護理等。

孫震武先以手術切除右腦腫瘤，旋即進行電療及化療，腦內壓亦隨之下降至正常水平，癌細胞亦減少。相隔個多月，再進行另一邊左腦的腫瘤切除手術。上年八月開展為期12個月的化療，訪問時已進行了8個月。

記憶及協調能力受影響

他說手術後有影響到記憶，不諱言舊事記得清晰，但問他今早吃了甚麼，反而答不出來。「最難熬是剛做完第一次手術時，個人矇查查，醫生叫我寫下當日吃過甚麼，我總想不起來，於是叫我逐一寫低吃過的食物、甚麼時候食，藉以強化我的記憶。都幾難應付，但對記憶確有幫助。」

孫震武試過在病房外逃，打電話回家說自己不知身在何處，家人自此需要每晚在醫院過夜看顧。Maisy說：「那時疫情嚴峻，擔心自己染疫又傳染給爸爸，就更雪上加霜，因此家中各人都十分小心避免被感染，社交活動全部停止。」

▲ 2022年4月他完成第一次腦部腫瘤切除手術。（被訪者提供）

孫震武表示，因記憶力減退，鎖匙都丟失了四、五次；家人都囑咐他銀包不要放太多錢，失去了都是損失數百元。Maisy說直至現在，爸爸的記憶都會有錯亂，如忘記已洗過澡，較嚴重是服藥，會拗數說已服過。化療過後食慾也差了，體重輕了幾十磅，肌肉流失得快，行路一會兒會感被累，動作協調能力稍遜，穿外衣需要家人協助。

腫瘤電場治療不離身

他未患病時十分注意健康，不煙不酒，熱愛行山、游泳，也無患癌的家族史，今年64歲的他，剛退休一、兩年，從過往造麵包的忙碌工作中開展新生活，沒料到竟患上癌症，他與家人都錯愕震驚不已。

「我反覆思量，為何疾病會選中我？惟有安慰自己：要面對不要放棄，人生不一定是平坦的路，高低迂迴，行過就沒事。」

除化療外，孫震武此時也接受腫瘤電場治療（TTFields），患者需長時間佩戴電極治療貼，透過交流電場，根據腫瘤位置產生電磁，干擾腫瘤細胞分裂，控制其生長速度。他除洗頭沖涼外需24小時使用，每3至4日換一次頭貼。

他說使用TTFields的感覺，如坐按摩椅的震動感，習慣了人沒啥感覺。「不過天氣熱時，磁鐵會掉下來，也感到頭部痕癢，睡着了手也禁不住去搔癢。TTFields有一定重量，肩膊都會有點痛。」

好消息是，數月前他照最近一次磁力共振，腦內癌細胞已消失，醫生都說這是奇蹟，甚少在腦癌第四期進行治療後，可以沒了癌細胞。「所以有一絲希望都要嘗試，爬過這黑暗時期，不相信總是那麼黑。」

家人同心 齊抗病

在逆境之時，他最能體會家人的關愛。最初得知他有腦瘤但未確診是GBM時，全家既震驚又朿手無策，如盲頭烏蠅四處問意見、找資料，無論是腫瘤科、胸肺科、腦科都徵詢過。Maisy說：「那時正值疫情高峰期，大家姐在外地未能返港，她更心急如焚，三兄弟每晚都以視像溝通商討爸爸醫病的事。媽媽一力承擔家中事務，也要每日頻撲往返醫院。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

現今病情趨穩定，孫震武與家人也放鬆不少，以前各有各忙，他們一同晚飯也少，現在一家人變得緊密，多了家庭樂，更會全家外出旅遊。患難見真情，令他暖在心頭。

腦之光 點亮未來

為提高大眾對GBM的認識，社企「ren人」再度與 BaseHall 02 合作慈善協作計劃 「腦之光，點亮未來」（Brain Light Bring Light），於BaseHall 02 設置詮釋性裝置藝術，並舉行糕點義賣籌款，為癌症資訊網慈善基金籌集資金，以幫助貧困的 GBM 患者接受腫瘤電場治療（TTFields）。

花卉牆裝置藝術

展出日期：即日至6月17日

地點： BaseHall 02，中環怡和大廈 LG & BF 樓 LG5 & 7, LG15, B3 號舖

「Baked Blooms」中式糕點義賣活動

日期：即日至6月19日（周一至六11am-10pm）

記者：周美好