【體育盛事】香港國際龍舟邀請賽本月24至25日舉行　逾160支海內外隊伍參賽

▲ 香港國際龍舟邀請賽本月24至25日舉行，逾160支海內外隊伍參賽。(陳靜儀攝)

闊別4年的「香港國際龍舟邀請賽」將在本月24至25日舉行，雲集逾160支來自10個國家及地區的參賽隊伍和近4000名龍舟手。邀請賽共設17項賽事，旅發局總幹事程鼎一指，焦點賽事包括「粵港澳大灣區錦標賽」及首設的「港澳盃」，提到局方未來也會為更多體育盛事注入大灣區元素，打造大灣區旅遊品牌。

由旅發局及中國香港龍舟總會合辦的「香港國際龍舟邀請賽」設17項比賽，吸引160支來自10個國家及地區的隊伍，除有首次參與的波蘭外，亦有不少勁旅，如中國南海九江龍舟隊、中國新會泓達堂陳皮龍舟隊，以及澳洲、菲律賓及泰國的國家隊；近4000名建議中，亦有4分1為非本地選手。

旅發局指，其中「粵港澳大灣區錦標賽」是焦點項目之一，賽事齊集江門、廣州、深圳、中山、香港及澳門等，11支大灣區內精英隊伍競逐殊榮。另是次邀請賽，本港也首度與澳門攜手舉辦「港澳盃」，望展現兩地合作，共同推動「一站多程」旅遊。

旅發局亦首為5大賽事設獎金，包括「國際錦標賽」、「國際公開金盃賽」、「粵港澳大灣區錦標賽」、「香港錦標賽」及港澳盃，冠軍隊伍可獲1萬元美元獎金，以增加賽事刺激感。

此外，尖東多家餐廳會在本月22至25日提供不同餐飲優惠，如低至75折的堂食優惠及啤酒買一送一等，市民只要到旅發局活動網站下載，即可享用優惠。而LINE FRIENDS角色也會在本月19日起以運動選手造型現身星光大道，市民可以前往打卡。

▲ 香港男子龍舟隊隊長李健豪及女子隊參賽者杜佩琪出席活動。(陳靜儀攝)

龍總秘書長鍾志樂表示，相隔4年復辦邀請賽反應熱烈，未開始接受報名時已有很多外隊致電龍總詢問今能會否舉行賽事，而今年整體參賽隊伍也較過往多。他又指今年龍舟世錦賽移師泰國舉行比較可惜，但本港已向國際龍舟聯合會提出2027年的世錦賽，有信心成功。

程鼎一就指，是次邀請賽是香港全面通關後旅發局首個國際體育盛事，今年特設粵港澳大灣區錦標賽，及首次與澳門攜手籌辦全新港澳盃，主要希望促進大灣區城市相互交流，推動「一程多遊」，未來也會在更多體育盛事注入大灣區元素，打造大灣區旅遊品牌。

程又指，今年頭5個月已有1000萬旅客來港，回復至2017至2018年平均數的逾4成，單計5月更恢復至5成半，預計全年整體可恢復至疫情前的4成半。他相信，要恢復至疫情前水平，仍需一定時間，但指「不急於」回到高峰水平，因本地旅行社及酒店等接待能力仍需時逐步提升。

▲ 程鼎一指，今年頭5個月已有1000萬旅客來港，預計全年整體可恢復至疫情前的4成半。(陳靜儀攝)

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記者：黃小冰