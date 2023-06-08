【核污染威脅】謝展寰斥日本擬排核廢水入海　指或採取措施限制日本食品入港

▲ 謝展寰斥日本擬排核廢水入海，指或採取措施限制日本食品入港。（資料圖片）

日本東京電力公司由日前開始向福島第一核電站核污染水排海隧道中注入海水，準備用以稀釋稍後排出太平洋的核廢水，同時日本福島核電站港灣有海魚驗到輻射超標180倍。環境及生態局局長謝展寰今日(8日)強調，若日方一旦啟動排放污水，特區政府必定會採取嚴厲措施，限制可能受影響的日本食品進入香港，以保障本港食物安全和市民健康。

謝展寰今撰文批評日本無視國際社會關注，計劃排放核廢水到公海，絕非負責任國家行為。政府已多次向日本當局及日本駐港領事表達極度關注，亦表明國際社會未有共識前，日本不應單方面將福島核電站廢水排放至海洋。並指若日本對核廢水安全有信心，理應在國內尋求如灌溉等其他用途，而非排入公海。

他強調，環境局已經與食環署食安中心、漁護署等相關部門成立跨部門專責小組，作出準備。一旦日方啟動排放廢水，港府必定會採取嚴厲措施，限制可能受影響的日本食品進港，以保障本港食物安全和市民健康。

謝展寰又指，當局與本地相關業界，包括日本食品進口業界和餐飲業界等保持聯繫，讓業界更好掌握排放計劃最新情況，以及政府為保障食物安全而可能會採取的進口管制措施。早前亦與本地漁民團體代表會面，了解到漁民擔心排放計劃會影響市民對水產品的信心，影響生計。

他強調，香港與日本距離甚遠，估計香港一帶水域受核廢水直接影響的風險不大，但萬一出現情況因廢水排放導致市民對水產的需求大減，嚴重影響漁民生計和持續運作，甚至需要轉型，可以透過現有的貸款計劃及「漁業持續發展基金」為本地漁民提供財政支援。

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