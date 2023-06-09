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【瘦身食品】午餐後飯氣攻心吃零食解睏 中醫推介3款零食美白抗氧化補氣血

食用安全 09:50 2023/06/09

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中醫推介辦公室健康零食。

「好睏，有零食嗎？」「剛吃過午飯，又想吃東西，不怕肥嗎？」很多辦公室OL，因為飯氣攻心，午飯後易覺疲倦、眼瞓，便會吃零食，如薯片、果仁類食物、朱古力等，讓自己精神點。但零食一吃下去，便難以忍口，而薯片、朱古力這些脂肪含量較高的食物，多吃會致肥；果仁類食物，吃多會上火，導致陰虛火旺，出現喉痛、大便乾結等。

如午餐後口痕痕想吃零食的話，建議以下三款小吃，讓你既解睏又能養顏瘦身：

一、車厘茄：性微寒，味甘、酸，入肝、脾、胃經，生津止渴。現代醫學指出車厘茄含有茄紅素，有醫學研究報告指出茄紅素具有消除疲勞、美白肌膚、抗衰老、防癌等效用；更可降低熱量攝取，減少脂肪積聚，並補充多種維他命，保持身體營養均衡。其獨特酸味更可刺激胃液分泌，促進腸胃蠕動，以助燒脂。此外，它的食物纖維有助吸附腸內多餘脂肪，隨着廢棄物一同排出。車厘茄不但有美容之效，更有助腸道消化，是女士修身養顏水果。

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二、葡萄乾：葡萄性平、味甘。入腎、脾、肺經，有補氣血、益肝腎、生津液功效。現代醫學指出，葡萄果皮含多種黃酮物質（如矢車菊素、芍藥素）及花青素（葡萄皮紅色素），能有效抗氧化。葡萄果肉含有機酸，主要為蘋果酸及酒石酸，能抑菌、抗病毒、抑制腦組織脂質過氧化物生成。葡萄籽中營養價值亦非同凡響，主要含葡萄籽油，能降低低密度脂蛋白水平，使高密度脂蛋白水平升高，有助預防高血壓、防止血管栓塞。

此外，更有效抗氧化、延緩衰老。而另一主要成分原花青素（多酚之一）能清除自由基、抗腫瘤、抗疲勞及抗衰老等。但謹記：多吃葡萄或會引致泄瀉，建議每天最多二十粒為宜。

三、紅棗：性溫、味甘。入脾、胃經，有益氣補血、健脾和胃、養血安神、緩和藥性的功效。紅棗富含維他命C，具有促進肝臟合成白蛋白的功能，能護肝。另外，紅棗中的環磷酸腺苷可擴張血管，增強心肌收縮力，改善心肌營養，有益於保護心臟。

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撰文 : 楊明霞 中醫師

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