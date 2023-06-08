【綠色運輸】港鐵加入氫能運輸戰團　明年下半年屯門試驗氫能有軌電車

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環境及生態局（環境局）發言人今日（8日）表示，由環境局領導的氫能源跨部門工作小組在昨日的會議上，原則上同意多3個氫燃料試驗項目的申請。

是次獲原則上同意項目涉及：

一個由中石化（香港）有限公司提交的申請，試驗在元朗凹頭建設加氫站

一個由香港鐵路有限公司提交的申請，以非載客形式試驗在屯門試行氫能源有軌電車

一個由林德港氧有限公司提交的申請，試驗利用氫氣長管拖車為氫能源有軌電車提供氫氣。

環境局發言人表示，工作小組分別在去年9月至11月期間收到上述3宗試驗項目申請，隨後審視申請並向申請人提出意見。經申請人優化其項目的設計及細節並確保試驗項目可以順暢、安全地進行後，工作小組在昨日的會議上原則上同意該三個項目的申請。

就當中的元朗凹頭加氫站，該用途須另行取得城市規劃委員會的規劃許可。根據各申請人的目標，元朗凹頭加氫站試驗項目及兩個與氫能源有軌電車有關的試驗項目會分別在明年年中及明年下半年啓動。

連同工作小組在今年3月28日首批原則上同意的3個申請，工作小組已合共審視並原則上同意6個試驗項目的申請。工作小組會密切留意各個項目的發展，並繼續審視其他申請和要求申請人吸納工作小組的意見以優化其試驗項目。政府務求盡快透過氫燃料技術項目採用的暫行標準和收集的數據和經驗，為未來本地應用及配套建設做好準備。

發言人補充，工作小組亦在會上審視政府部門計劃透過其委聘承辦商開展的氫燃料電池重型車作清洗街道用途試驗，預計試驗可在明年開展。

另外，政府的目標是在今年內完成現正進行中有關制訂氫燃料系統、加氫站和量化風險評估的技術指引的顧問研究，政府亦計劃會在今年第三季聘請顧問研究修訂《氣體安全條例》以涵蓋氫燃料的細節及進行營商環境影響評估。

局方亦會密切留意其他新能源運輸技術的發展，並配合世界各地發展趨勢，為香港訂立切實可行的綠色運輸減碳策略。政府的目標是在2025年或以前公布推動電動公共交通工具及商用車的路線圖，以及制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略，協助引領香港達致2050年前車輛零排放。

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記者：陳梓蔚