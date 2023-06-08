【短線旅遊】深圳5間網紅懸崖海景餐廳　鄰近度假酒店人均¥140起歎特色菜

▲ TOPick推介深圳5間海景餐廳。

想望著一望無際海景，「Chill住」享受慢活人生兼歎美食?其實可以考慮近近地上深圳走一轉。TOPick為你精選推介深圳5間海景餐廳，環境寧靜、有靚景打卡、鄰近度假酒店，而且人均只需百多元!即刻出發!

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莫也·暮懸崖海景餐廳

▲ 夏日風情的設計，加上一望無際海景，如置身在海島國家 。(圖片來源: 彭小云@小紅書)

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如果不想安排太多行程，只想隨心走走的話，可以先入住苫也閲夕島民宿，再在酒店海景餐廳「Hea」一日。餐廳主打東南亞菜系，用色鮮明。當中招牌菜有冬蔭酸辣海鮮麵、越式鮮蔬大蝦米紙卷、泰國榴蓮冰淇淋等，人均約RMB140。

另設有多個打卡位，如望海的圓桌、黃色圓形旋轉樓梯、粉色圓形時光隧道等。特別一提，由於是全戶外設計，所以拍攝日落、晚霞打卡照一流。

營業時間：11:00-22:00

地址：龍崗區濱南路33號海貝灣度假村E15

又見止間·日落西餐廳（六月海店）

▲ 美食加上海景，可以好好放鬆心情。 (圖片來源: 又见止间·海景日落西餐厅@小紅書)

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連著深圳六月海酒店，180度全海景日落西餐廳，景觀開揚。大家有時間的話，可以在下午4時左右入場，揀選最佳睇日落位置。

如果對同行人士拍攝技術沒有信心，可以提前預約店內攝影師。除主打意大利傳統即叫即烤窯爐薄餅外，更有東南亞菜式，如冬陰功大蝦湯、芝士蝦仁卷等，人均約RMB150。

營業時間：11:30-02:00

地址：大鵬街道下沙社區棕櫚大道六月海酒店101一樓

Bella Coffee 金沙灣店

▲ 咖啡店環境安靜，適合在這閒聊。(圖片來源: 被遗忘的角落@小紅書)

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同是在六月海酒店附近，不過位置較隱閉較難發現，適合喜歡安靜的朋友。店面有幾把大型椰子樹造型的傘子，店內走木色自然風，很有外國風情感覺。

咖啡店除提供基本咖啡之外，更有椰青拿鐵、雞尾酒、甜點等。在黃昏時間前來，更可以欣賞夕陽!

地址：大鵬新區金沙大道西六月酒店負二樓海堤旁

WildSpark·歡畔海景餐廳

▲ 十分適合慶祝生日。 (圖片來源: 一缕阳光吖~@Trip.com)

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鄰近深圳趣墅HAJANA海邊民宿，附近一帶充滿古巴風情，街頭隨處可拍出大片。餐廳內氛圍感令人如置身加勒比海的異域風情中，而餐廳外就是夕陽沙灘美景，十分適合在這個海邊浪漫打卡地慶祝生日。

餐廳主打西式fusion菜，如: 經典肉醬螺絲麵、香煎大黑虎蝦、加勒比酸湯、威靈頓牛排等，人均約RMB150。

營業時間：10:30-22:30

地址：大鵬新區南澳街道水頭沙社區西區188號2棟

The brew farm精釀農場

▲ 入夜後，別有一番風味。(圖片來源: 黄瞳瞳AGYNESSS@小紅書)

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被稱為「南澳懸崖上的餐廳」，位於南澳海貝度假村半山山坡。人均約為RMB140，餐廳廚房是小餐車，連帶小餐盤、炸雞、漢堡、啤酒等食物，一邊喝著啤酒，一邊看落日晚霞吹著海風，如同身處外國公路中。

如果想影日落的話，建議下午4點左右到達，記得做好防曬，帶備蚊怕水。

營業時間：14:30-22:00

地址：南澳街道南隆社區海濱南路33號海貝灣渡假村5棟101號

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責任編緝：張懿慧