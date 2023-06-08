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【國泰事件2.0】內地粉絲不滿BKPP見面會主持歧視　投訴Jon Jon只講粵語有心刁難

娛樂 18:05 2023/06/08

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簡稱BKPP的泰國男星Billkin（BK）和PP Krit（PP）因為憑泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》人氣急升，在香港、內地、台灣都有大批粉絲。

BKPP在前日（6月6日）及昨天（6月7日）在香港舉行粉絲見面會，可是卻鬧出「國泰2.0」事件。因為見面會由香港KOL Jon Jon任主持，他在首場見面會的互動環節上，向只懂講普通話的粉絲表示︰「聽不懂（廣東話）嗎？那不能玩遊戲喔！」結果惹來內地粉絲不滿。

不少內地網民質疑主持人只用粵語介紹遊戲規則是故意刁難內地粉絲，更指BKPP成員也看不下去，一度上前用英語跟粉絲交流。

有網民認為，主持人應要考慮到現場有內地粉絲而要說普通話，並指BKPP成員也看不下去，一度上前用英語與粉絲交流。

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內地粉絲投訴Jon Jon

另外，有在場粉絲不滿主持人及現場翻譯YouTuber阿金，屢次在台上說出疑似歧視內地粉絲的說話，如先問台下有沒有香港人、台灣人，之後才問才問：「有沒有中國人啊？」

有關影片在小紅書、抖音等廣傳，引起內地網民關注，更有內地粉絲去信BKPP的公司投訴，結果在昨天舉行的第二場見面會，主持和翻譯都換了人。但同時另一方面，不少Jon Jon粉絲在其社交平台留言打氣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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