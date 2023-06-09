【V面食療法】OL最怕面部水腫皮膚暗啞 戒掉3大都市壞習慣重塑「V面」

▲ 減肥是女人的終身革命。

女士拍照時，最常面對的三大困擾包括：雙目無神、肌膚暗啞及包包臉，要做到真正的完美肌膚，自拍後不用執相都咁靚，就要從根本問題着手。在中醫學角度：「有諸內形於外」，皮膚好壞全由脾胃操控，若脾胃運化功能失調，水濕積聚，皮膚會提早變得粗糙、暗啞、失去彈性、產生皺紋。

枸杞滋補肝腎明目

中醫認為「肝開竅於目，肝受血而目能視，五臟六腑之精氣，皆上注於目」，明目即要養肝。可通過食療養肝明目，例如多吃枸杞、甘筍和藍莓。枸杞有滋補肝腎功效，故能明目。現代藥理研究發現，枸杞子中含有14種氨基酸和豐富的胡蘿蔔素、多種維生素和鈣、鐵等營養成分，有利於眼睛的健康，故有明目之功，俗稱「明眼子」。

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至於甘筍有健脾化滯，潤燥明目的功效；藍莓則有清肝明目、降脂降壓功效，以上三種食材可以加入餐單中，例如沙律，簡單易行，又可養顏美目。眼睛腫跟睡眠、飲水和睡覺的姿勢都有關，建議睡前不要喝太多的水；平日多輕輕按摩眼周肌肉，可促進血液循環，有效減少眼部浮腫。不少人也喜歡用修圖app將膚色美白一至兩度，全因為肌膚長期疲累以致暗啞枯黃。

早睡讓身體排清毒素

從中醫角度看，凌晨一點到三點，「足厥陰肝經」運行，這是機體調養生息和肝臟修復的最好時候，因此建議大家晚上十一時至凌晨三時，一定要睡覺，使我們的肝臟經得以充分的休息，將身體的毒素排清，才能有效去暗啞。此外，「V面」是大部分女性所追求，要瘦面首要忍口。

面部浮腫的成因多與飲食習慣有關，都市人除了食無定時外，還愛吃生冷食物，雪糕、凍飲損害脾胃的功能，當脾胃的功能軟弱時，水液的代謝失調，因而出現面部浮腫的問題。而經常食濃味食物、吸收鹽份過多，致使脾胃未能及時輸送水液，便會走到組織的地方，加重「包包臉」情況。

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