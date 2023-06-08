【APEC】美國會議員反對政府邀李家超　汪文斌：東道主有責任確保各成員代表順利參與

▲ 李家超早前表示，亞太經合組織不屬於某個國家或經濟體，任何主辦方都要按着規則和習慣邀請成員參加。（資料圖片）

今年亞太經濟合作組織領導人會議（APEC）將於11月在美國舉行，外界關注已被美國制裁的特首李家超能否前往參與。外媒報道，有美國國會議員致函美國國務卿布林肯，反對美國政府有意邀請被美國制裁的李家超參加APEC。中國外交部發言人汪文斌今日回應指，亞太經合組織辦會有其組織規則，東道主有責任確保各成員代表順利參與會議。

外媒報道，有4名來自民主、共和兩黨的美國國會議員致函布林肯，指根據美國副國務卿舍曼二月書面回覆參議院一個委員會時稱，考慮到中美需要合作，以穩定全球宏觀經濟及促進區域經濟對話，當局傾向邀請李家超出席會議。

美國國會議員在信中提到，美國政府計劃豁免針對李家超的制裁，允許李家超入境美國參加APEC會議，這相當於「向全世界的人權侵犯者發出一個可怕的信號」，亦是對受中國迫害人士的羞辱。

美國國務院則回應外媒指，未就APEC邀請名單有最後定案。

汪文斌：東道主有責任確保各成員代表順利參與會議

汪文斌今日表示，亞太經合組織辦會有其組織規則，東道主有責任確保各成員代表順利參與會議。他指，今年APEC東道主美國承諾，將履行東道主職責，遵守APEC相關規則和程序，中方相信美方會履行承諾，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會。

李家超早前表示，亞太經合組織不屬於某個國家或經濟體，任何主辦方都要按着規則和習慣邀請成員參加。他指，「香港一向以中國香港的名義參加該會議，而特區政府亦會按着組織的規則和習慣出席該會議。」

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責任編輯：區綽彥