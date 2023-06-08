【兒童健康】書包長期孭得高恐致駝背腰痛　物理治療師教揀書包及正確孭法

▲ 學童避免把書包孭得太高。（香港經濟日報資料圖片）

許多家長都十分關注，掛在小朋友兩肩上的背包是否過重，但其實揹背包位置，也會影響軀幹和脊柱。一般人認為，背包應該揹在高背的位置。然有研究指出，當在低背揹背包時，兒童的姿勢偏差會較少。背包在高背（背包頂部在肩綫上）比起在低背（背包底部在後上髂脊），會造成更多骨盆向前旋轉和臀部屈曲的問題。

若青少年長期背包過重及背包揹在高背，會扭曲中背及下背的自然曲綫，和脊椎小面關節的問題。小面關節，是一節與一節的脊椎之間，上下相接形成的關節。它們連接着相鄰的脊椎骨，使其能夠相對旋轉和移動，同時還能夠承受身體的重量和壓力。隨着反覆脊椎負荷過重，小面關節受力會變得不平均，導致小面關節的損耗，造成腰背痛。

此外，更令腹直肌和腹斜肌的活動增加，而腰背雙側豎脊肌群的活動減少，長期肌力活動的不平衡和超負荷，會大大增加肌肉拉傷的機會。

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長期保持背包揹在高背更有機會造成「上交叉症候群（Upper Crossed Syndrome）」。它指的是頸部上斜方肌及胸肌過於繃緊，而深層頸部肌肉及下背下斜方肌過弱。由於肌肉失去平衡，將會慢慢導致駝背、圓肩等不良姿勢。

而駝背是指胸椎部分弧度過大，背部呈現圓弧形。而圓肩則指肱骨往內旋轉，兩邊肩膀向前縮，通常伴隨着脖子向前傾，然後會不自覺下巴抬起、頭部向後仰，從側面看，頸部和背部會呈現一個半圓形。除了影響外觀，更會造成肩頸痠痛問題。

因此，學童避免經常肩負過重（重量超過體重十分之一）的背包。在選擇背包時，可選擇有臀帶、腰帶或框架的背包，讓骨盆負擔部分重量，也可以使用可拖行的背包，減少肩部和背部的負重。建議使用背包具備有軟墊、寬闊（約兩吋）和可調節的肩帶。揹背包時，可以把背包放在低背的位置，並避免使用單肩掛背包。

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