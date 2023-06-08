【台灣旅行】台北3間文青打卡Cafe　古屋美學+港式設計風咖啡室【內附地址】

▲ 台北的Cafe，每間埋藏着老闆的布局心思。

台北的Cafe文化盛行，除了是放空好去處，每間也像蘊含一道小風景，埋藏着老闆的布局心思，從老屋回魂、設計師咖啡店等，各有經歷和故事。難怪「去台灣開Cafe」是不少香港文青的夢想，周末閃飛台北，不妨花幾小時體驗一下。

台北老屋轉身的故事，往往「耐人尋味」，味是韻味、歷史厚度之意。像中山區這間J.Chen Apt，內部是廢墟般的班駁牆身，配以各年代的建築材料及家具，為舊宅注入新的生命力。

J.Chen Apt 古屋舊物美學

在士林經營古董家具店56DECO的夫婦James和Maureen，兩年多前經過民生東路這棟老公寓，一眼傾心。「他早想將設計傢俬這概念引入老屋中，這房子有逾40年歷史，正好重新改造成一個美學空間。」Maureen說那實木花鐵門，也從法國的百年舊宅運過來，配以落地窗，似將台北流動的庶民風景帶入店中。

J.Chen Apt正是James的縮寫，每個角落的擺設他也力求心思，譬如樓梯的背部他用了一塊逾80年的美國花布裱裝，以繽紛色調襯托歷史感，其餘舊琉璃吊燈、美式煙草木櫃等都是James從56DECO挪過來混搭。經規劃後修繕，將漏水、結構、電綫等問題，因地美化，「廢墟」中又帶新舊兼融的效果，滿目驚喜。

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J.Chen Apt目前以「百貨店」模式營運，1、2樓「佛洛米佳」為飲食/餐點店，提供咖啡、甜點、麵包及酒品為主，五香牛肉可頌、牛奶糖可頌，以及覆盆子氣泡飲等都是人氣之選，3樓則是定期的藝文空間，也感受到J.Chen Apt的誠意和用心。

J.Chen Apt

地址：台北市中山區民生東路一段3號

電話：+886 917 105 838

營業時間：11am - 6pm

交通：捷運相連站徒步4分鐘可達



重本書店 設計師操刀揀書

由平面設計師葉忠宜、字體設計師張軒豪聯手打造的「重本書店Weight Books」，是近年台北Cafe界的話題作，從空間、選書、咖啡到甜點，處處呈現設計人的匠心雕琢。

▲ 重本書店的吧枱旁有微彎的路緣石，置以植物滿店清新，上面是如太空艙般的充氣銀色天花，透着一份未來感。（馮柏偉攝）

貫徹設計師的專業，葉忠宜將Cafe設計成一個充滿未來風的玄幻空間：以「太空」及「公路旅行」為靈感，門上銀色的書架放着當期的國際設計雜誌，如太空艙般的充氣銀色天花來自吸音棉與鋁箔，最正的是吧台轉角是公路常見微彎的路緣石（對，本人是建築弧綫控），在冷峻的氛圍中別見圓融。

店內藏書包含葉忠宜鍾愛的《Neue Grafik/New Graphic Design / Graphisme Actuel 1958-1965》，集結了瑞士國際主義最精華時期、及現代設計的啟蒙之作「Neue Grafik」系列雜誌，均是台灣難覓的讀本收藏。此外，位於吧台上方的書籍，是每季主題式的策展推薦選書，吧台客人點餐之外也可以「點書」，好好坐下來「悅讀」開闊設計眼光。

▲ 重本書店另設個室，那些設計展的海報相當吸睛。（馮柏偉攝）

輕食選擇也別出心裁，有與「陳耀訓麵包埠」特別訂製的吐司，咖啡部分由專業烘焙師提供深焙、淺焙，以及意式Cappuccino。從事設計，不少人是夜貓子，故他們假日會營業至凌晨1時，特選日本純米吟釀，和台灣、德國柏林的精釀啤酒，淺酌一杯靈感徐徐而至。

重本書店

地址：台北市中山區南京東路二段138巷9號1樓

電話：+886 02 2517 0787

營業時間：平日2pm - 10pm、假日2pm - 1am、周二休店

港人開Cafe 灰白簡約風珈琲部

在台北中山區，則有這間由香港人開設的「珈琲部Coffee & Co.」。90後咖啡師Leo在台灣唸大學，因厭倦本來的工作，結果前年在台北唸國際咖啡協會（SCA，Specialty Coffee Association）的課程，由barista到手沖咖啡到烘焙，愈讀愈上癮。碰上也是港人設計師Billy，一拍即合租下這個糅合工作室與Cafe的複合空間。

「珈琲部」由室內空間到咖啡豆包裝均由Billy操刀，白色配水泥簡樸灰，營造簡約氛圍。

▲ 珈琲部 Coffee & Co.以白灰色為主，Billy 說周邊太多「自然系」色調的 Cafe，清簡一點反而顯出風格。（馮柏偉攝）

Leo說Cafe選用的都是AA等級的咖啡豆，並根據SCA的數據參考作調製，重視科學性，並非憑手感或經驗，穩定性較高。「我們的咖啡豆以花香和果香為前提，除了印尼的黃金曼特寧是中深焙外，其他都是中焙或淺焙，反映台灣的口味趨向，風味口感不太厚實，較清淡而偏酸，沒有重的『咖啡味』，即所謂的苦澀味。」

Leo說台灣的咖啡文化超前於香港，加上租金相對便宜，店舖主題較多元化。「其實兩地所喝的咖啡豆差不多，但台灣有價格上的優勢，差不多是香港的一半。」

▲ 珈琲部 Coffee & Co. 由港人咖啡師 Leo（右）和設計師 Billy（左）開設，既是 Cafe 也是工作間，租金相宜極具吸引力。（馮柏偉攝）

店內選用的咖啡豆，有來自埃塞俄比亞、肯亞、中美洲的洪都拉斯、哥倫比亞等產地，點一杯埃塞俄比亞耶加雪菲（Yirgacheffe）產區的日曬咖啡，口感細膩滑順，香氣濃郁，入口能感受到紫羅蘭花香，配以窩夫餅，自己友當然要力撑。

珈琲部 Coffee & Co.

地址：台北市中山區新生北路二段137巷42號1樓

電話：+886 905 514 244

營業時間：11:30am - 7pm

記者：馮柏偉