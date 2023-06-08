【海防道塌樹】「樹博士」料樹根嚴重腐爛　早預警九龍公園斜坡工程破壞樹根

▲ 教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇。(資料圖片)

尖沙咀海防道近漢口道今午(8日)有一棵約15米高大樹塌下，壓中一輛賓利私家車，車頂及車頭壓至凹陷，司機受傷送院。有「樹博士」之稱的香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇表示，估計該塌樹屬於石栗，樹齡至少60年，斷裂位置十分「齊口」，反映底部的樹根已嚴重腐爛，塌樹前不會有先兆，一般檢查樹木亦難以發覺。

詹志勇看過相關照片後指出，該石栗約16米高，而斷裂位置位於根部，斷口幾乎屬「齊口」，「好似餅乾咁啪斷」，未有連根拔起，估計是深埋地下的樹根已嚴重腐爛，真菌再往上感染樹幹，直至不夠支撐大樹重量便會塌下。他指，由於腐爛位置在根部，斷裂會突然出現，不會有先兆，即使有恆常樹木檢查亦難以發覺。

石栗樹又名燭果樹，是香港十分常見的種植樹種，生長迅速和樹幹筆直，對市區環境適應能力強，故多作為市區的觀賞樹或行道樹。

根據政府的「古樹名木冊」，九龍公園一帶有逾70棵樹被列入名冊內，而今次發生塌樹事故的海防道便有11棵古樹，主要以樟樹為主。詹志勇指，這些樟樹是由當年威菲路軍營(現九龍公園)的英軍所種下，政府在2000年代在九龍公園興建香港文物探知館，並在室外位置興建露天茶座，需要在斜坡進行平台鞏固工程，用200噸泥石密封土壤，影響樹根生長，「得不到水、空氣」，就會一直衰落，今次塌樹事故是個警號，憂慮其他樟樹亦會受影響。他稱當年已向政府表明反對工程，但不獲當局接納，認為當年已埋下塌樹的前因。

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒