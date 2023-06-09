【精神健康】精神健康諮詢委員會今開會檢視服務  陳友凱：需詳細討論「有條件釋放」出院機制

▲ 精神健康委員會今開會討論精神健康服務。(資料圖片)(曾耀輝攝)

精神健康諮詢委員會將在今天傍晚(9日)開會，為近日多宗社福悲劇提供意見，包括於上周五發生的鑽石山斬人事件。委員會成員、港大醫學院精神醫學系系主任陳友凱表示，暫未能披露會議議程，不過料會後就精神科服務有一系列後續跟進。他認為，有需要就本港精神病人「有條件釋放」機制作詳細討論，探討機制如何發揮效用。

港大社會工作及社會行政學系副教授樓瑋群則指，思覺失調病人「病感」並不強烈，出院時需提供更緊密的出院支援。樓瑋群表示，本港「醫社合作」溝通機制仍然薄弱，認為應盡快運作科技共通病人病歷。

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委員會今日傍晚開會 陳友凱料會有後續跟進

一名39歲男疑犯於上周五於荷里活廣場用刀刺死兩名女子，加上近日連串的倫常家庭命案。精神健康諮詢委員會今晚傍晚(9日)開會，檢視精神健康服務事宜。委員會主席陳友凱向TOPick表示，相信一次會議未必能檢視所有議程，日後或需後續的跟進。

外界關注涉及的39歲男疑兇曾被判入院令，現行精神病病人的出入院機制是否妥善。陳友凱指，一般病人的「入院令」完結後，醫生會與病人一同決定出院的安排，如確定出院會為病人訂立長遠的出院安排，如病人希望出院，但醫生並不同意，病人就需要簽署聲明自願出院。

「有條件釋放」機制6年前提出檢討 應作詳細討論

另外，本港目前有「有條件釋放」機制鼓勵病人於社區接受治療。精神健康條例中列明，精神病院院長可於指明條件下將病人「有條件釋放」，病人需居住於指明的地方、覆診及服用藥物，否則可以召回病人。

不過，港府2017年發表的《精神健康檢討報告》提出，需就有關機制作出檢討。陳友凱認為，有需要就現行機制作出詳細討論，制度是否能為涵蓋這類嚴重精神病病人，並發揮效用。

至於目前醫管局為中度及嚴重精神科病人提供的個案經理計劃，是否有效及早發現病人病情。陳友凱表示，可以為目前身為臨床社工的個案經理，提供進一步培訓，訓練成類似外國實行的臨床社工。

不過陳友凱強調，要加強培訓涉及人手問題，而個案經理始終難以每天全天候發現病人病情惡化，因此家人支援對於病人情況十分重要。如病人獨居，或者需要考慮是否於中途中心接受康復治療。

樓瑋群：「醫社合作」溝通機制仍然薄弱 倡運作科技共通病人病歷

港大社會工作及社會行政學系副教授樓瑋群則指，思覺失調病人「病感」並不強烈，即使幻覺幻聽情況變得嚴重，亦未必能夠自我察覺及求助。她認為，需檢討精神病患者於社區提供康復治療的流程，包括提供更緊密出院支援、以及為患者家人提供適當支援及訓練。

她指，本港「醫社合作」溝通機制仍然薄弱，認為應盡快運作科技，共通病人病歷、目前的情況、以及對家人狀況的評估。

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記者：陳展棋







