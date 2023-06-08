【學生會】浸大學生會成員遭變相DQ　去信衞炳江促公開匿名投訴信及調查報告

▲ 浸大4名原任學生會幹事會成員今午（8日）去信校長衞炳江，要求公開匿名投訴及調查報告。（本報記者攝）

浸會大學4名原任學生會幹事會成員，早前遭校方以政綱及年度計劃書等內容「不符社會標準和價值觀」為由，禁止參與校政至明年8月，變相DQ。4人今日（8日）召開記者會，表示上訴失敗，並計劃在明日限期前提出終極上訴，現已收集逾5,000人聯署，今午向浸大校長衞炳江提交公開信，促請校方公開投訴信及調查報告內容，要求審訊程序公平透明，並要求校方回應疑似浸大高層恐嚇學生錄音內容。

政綱提及感激刺警案被指「有問題」 浸大國安課亦有引述案例

4年來首支上莊的浸大學生會幹事會內閣「滄溟」，今年3月底當選不足1個月，4月即遭校方以學生會發布政綱、年度計劃書及財政預算「不符社會標準和價值觀」為由進行處分，7名成員均須撰寫600字反思、通過國安法測試，包括原任會長在內的4人更遭禁止參與校政至明年8月，令他們最快在大學3至4年級期間才能再次上莊。全體滄溟成員已於上月總辭後宣布解散。

前浸大學生會幹事會外務副幹事長戴嘉平今表示，自從4月4日獲悉校方收到有關滄溟的投訴，校方同月中約見滄溟成員即直接宣布處分，及至上月底進行首次上訴聆訊，上周通過校方電郵獲悉上訴失敗，校方一直無向學生交代相關投訴具體內容，接受處分後曾多次向學生事務處索取調查報告亦不果。戴續說，學生可在7個工作天內、即最遲於明日限期前提出「終極上訴」，惟他坦言在不知投訴信及調查報告內容情況下，對於終極上訴結果不樂觀，故4人去信衞炳江，要求校方公開調查報告，以及解釋上訴裁決，盼獲公平透明審訊。

浸大學生會內閣「滄溟」變相DQ風波時序

3月31日：當選

4月4日：無任何聆訊情況下，校方向學生會表示收到有關滄溟的投訴

4月17日：校方首次約見滄溟成員，並直接宣布7名成員罰則

5月8日：滄溟成員總辭

5月9日：部分成員成立滄溟聯合上訴平台及發起一人一信行動

5月29日：進行閉門上訴聆訊

上周：校方以電郵通知學生上訴全部失敗，電郵內容無交代

6月8日（今日）：4名遭禁止參與校政學生以個人名義召開記者，欲向校長衞炳江交公開信但遭保安攔阻，最終由大學傳訊公關處職員代收

戴嘉平提到，校方約見滄溟時，曾指其外務政綱部分內容「有問題」，包括提到近年有大學學生會不被承認、被收回會址等；另一處提到港大學生會評議會通過「感激」刺警案疑犯議案而被控違反國安法，「佢（大學職員）間底咗呢句，認為呢句有問題」，但同時指相關內容「不代表投訴信內容」；戴指，該案件獲傳媒廣泛報道，浸大國安教育課程簡報亦有引述此案例，

點解我哋無加任何立場落去，只係提起已經有問題？係咪有啲嘢，全部人都可以提起，淨係我哋學生會唔可以提起呢？

致衞炳江公開信 盼展現學者風骨回應訴求

4名學生聯署致函衞炳江的公開信，表達希望校長明確回應事件，包括學生是否有罪、處分內容是否合理、學生事務處不披露投訴具體內容及調查報告是否恰當等，「在是非黑白、大是大非面前，學生期望校長能夠向大眾展現學者的風骨，坦誠回應我們的訴求」，並郭促學生事務處向學生提供投訴信具體內容及調查報告，確保剩下最後一次上訴機會，不會造成不公。

4人今午由學生會室前往校長室交信，途中在浸大逸夫行政樓地下遭大學保安阻止，最終衞炳江未有現身接信，由浸大傳訊公關處職員代為接信，該職員解釋稱校長行程緊密，校方將於晚上作出回應。另於記者會開始時，一度有大學傳訊公關處職員到場旁聽。前浸大學生會會長許雯珣引述，校方曾向管理會室的學生會臨政表示，一旦學生舉行記招，校方有機會收回使用所有學生會會室的使用權，許解釋他們是以基本會員身份申請使用會室，認為租用房間並無問題。

披露聲稱浸大高層恐嚇學生錄音 促校方回應

此外，「滄溟」總辭後曾於社交平台上載一段聲稱是「浸大高層恐嚇學生錄音」，指4月17日與校方會面時，1名浸大高層恐嚇學生，據錄音內容指「你哋（學生會內閣成員）可以有很多抗爭，但你記住一樣嘢，你打我一拳，我一定踢返你一腳，咁樣搞落去，學生會就好慘，當然我都好慘。」當時校方回應查詢表示，知悉網上流傳一段聲稱屬於大學職員講話錄音，若任何人對大學職員操守有疑問，可循校方機制投訴，校方會按程序處理。戴嘉平今表示，自從上月公開相關錄音，指校方至今並無正面回應，質疑該段錄音是否代表浸大對學生的立場，盼校方認真對待事件，以免外界對浸大有不良印象。

▲ 4名學生前往校長室途中，遭大學保安阻撓，最終由浸大傳訊公關處職員（左三）代為接信。（本報記者攝）

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記者：馮琪雅