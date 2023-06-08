【勞工短缺】黃偉綸昨晤建造業界代表　稱不會坐視不理業界人手短缺問題

▲ 財政司副司長黃偉綸昨晤建造業界代表。（黃偉綸fb圖片）

財政司副司長黃偉綸昨晤建造業界代表，他今日表示建造業人力短缺問題一直引起社會關注，在處理勞動力短缺問題時，政府一直以維持本地工人就業優先為大原則，但若行業人手明顯不足，政府有必要考慮輸入勞工。他強調當香港出現勞動力不足，令經濟發展出現瓶頸，政府絕對不會袖手旁觀。

黃偉綸今日在社交媒體指，昨日和發展局局長甯漢豪、常任秘書長（工務）劉俊傑、勞工及福利局副局長何啟明等，與立法會議員盧偉國、陳紹雄和龍漢標及一眾建造業界代表會面。黃偉綸稱在會上明確指出，面對業界人手嚴重短缺，政府不會坐視不理，並樂意和業界聯手，多管齊下，共同應對問題。他亦指當香港出現勞動力不足，令經濟發展出現瓶頸，政府絕對不會袖手旁觀，會想方設法去克服種種困難。

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黃偉綸強調，政府絕不會「躺平」，會致力協助建造業界，聯手加大培訓，改善地盤管理和工作環境，以及推動使用創新科技及提升生產力，以鼓勵更多年輕人入行，為行業注入新血。

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責任編輯：戴朗希