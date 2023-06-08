【輸入外勞】經民聯促政府正視勞工短缺問題　提四建議包括輸入外勞

▲ 經民聯舉行記者會促政府正視勞工短缺問題。（戴朗希攝）

本港近月有多個行業都提議輸入外勞以解決勞動力不足的問題。經民聯今日舉行記者會，促政府正視勞工短缺問題，並提出四大建議，包括主動從其他國家或地區協商輸入外勞。有美容業代表稱，每間美容院平均有「2成或以上」人手短缺；批發及經銷商代表則指，業界難請到足夠的貨車司機和跟車工，即使加薪10%至15%，仍難挽留人手。

經民聯主席盧偉國表示，香港已恢復正常通關 ，步入復常階段，但勞工卻嚴重不足，與2019年相比更減少20萬勞動人囗。經民聯副主席林健鋒指，香港因人手不足，所以復常速度較其他國家慢，各行各業都不夠人手，「一日唔夠人手，點樣復常都只是紙上談兵」。林健鋒引述總商會調查顯示，超過七成受訪企業正面對人才短缺問題，促政府要盡快處理相關問題。

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國際美容健康總聯合會執行會長李禮廷引述業界調查指，每間美容院平均有「2成或以上」人手短缺，例如本來要20名同事，現在長期只有約16人上班。業界亦反映今年人工開支已飈升15%至20%，個別工種如前台、清潔的工資即使較過往高2、3成仍難以請人，導致業界經營壓力十分大，近月更有不少美容院放盤，主要原因都是人手不足，業界都希望輸入外勞紓緩人手不足問題。

批發及經銷商持份者梁劭衡表示，業界難請到足夠的貨車司機和跟車工，即使加薪10%至15%，仍難挽留人手。他表示，據統計，「運輸及倉庫行業」的勞動人口較疫情前流失近3萬人，加上外賣平台等興起，令業界人力缺口難以填補。貨車司機、跟貨人員短缺造成的經濟損失不容忽視，去年6月的韓國貨車司機停工就造成達12.5億美元損失，若情況持續惡化，長遠會影響整個供應鏈，甚至推升通脹。

經民聯工商事務委員會副主席黃舒明指，經民聯向政府提出四大建議︰一、主動從其他國家或地區協商輸入外勞，確保長遠供應鏈。二、針對不同行業人手短缺的情況，彈性制定不同方案。三、探討輸入灣區人力，提供足夠生活配套和技術培訓。四、加強本地生涯規劃教育和青年技術培訓，壯大本地人力資源和人才庫。她表示香港政府既要做到「搶人才」，更要「保人才、留人才」。

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記者：戴朗希