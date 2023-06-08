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【腸胃炎】基督教服務處觀塘幼兒學校爆急性腸胃炎　20名幼童中招1人需入院

社會 18:40 2023/06/08

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(資料圖片)

衞生防護中心今日（8日）表示，基督教服務處觀塘幼兒學校爆發急性腸胃炎個案，涉及20名學童。

個案涉及20名學童，包括11男9女，年齡介乎3至4歲。他們自6月2日起陸續出現嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。13名學童已求醫，當中一人須入院，她的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。全部病人情況穩定。

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根據中心的流行病學調查，爆發個案中的一名學童首先於六月二日在學校嘔吐。其他學童其後陸續出現病徵。調查顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

衞生防護中心人員已到該幼稚園暨幼兒中心視察，並向幼稚園暨幼兒中心職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對幼稚園暨幼兒中心進行醫學監察。

衞生防護中心正繼續調查。

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責任編輯：陳展棋 

兒童健康 腸胃炎 諾如病毒 衞生防護中心 觀塘

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