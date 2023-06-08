【親子好去處】全港首個B.Duck兒童水運會報名　3項游泳分齡賽+小黃鴨造型選手包

▲ 全港首個B.Duck兒童水運會現正接受報名。（有關機構提供）

全港首個B.Duck小黃鴨主題水運會即將於6月下旬舉行，為小朋友帶來不一樣的比賽體驗。比賽設有不同游泳項目，小朋友可以挑選適合自己的項目挑戰。每位參加者更可獲得精美B.Duck選手包。即日起接受報名，名額有限，先到先得。

最新影片推介︰

B.Duck小黃鴨主題水運會提供一個讓小朋友展現自我的平台，在B.Duck小黃鴨的陪伴下，讓小朋友透過游泳比賽挑戰自己，激發潛能。比賽設有不同游泳項目，以顧及不同程度的參加者需要，小朋友可以挑選最適合自己的比賽項目挑戰，一嚐做「小飛魚」滋味。

比賽項目及分齡資訊如下︰

現凡參加賽事的小朋友，均能獲得精美選手包，內有速乾巾、水槍、環保袋及泳帽禮品，全部皆印有可愛泳裝B.Duck造型。成功完成比賽的「小飛魚」，更能獲得經由B.Duck特別設計的精美紀念獎牌和賽事證書，作為表揚和獎勵。

▲ 精美B.Duck選手包。（有關機構提供）

「B.Duck Swim 2023」報名詳情

報名日期：即日起

比賽日期：2023年6月22日（四）

時間：早上8時至下午4時

地點：九龍塘香港澳洲國際學校

報名網址︰【按此】

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責任編輯︰林綺玲