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古天樂獲紐約亞洲電影節頒最高榮譽　大會表揚稱：引領香港電影走向未來的重要角色

娛樂 19:01 2023/06/08

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古天樂將獲紐約亞洲電影節頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」（Extraordinary Star Asia Award for Exceptional Contribution to Asian Cinema），以表揚其多年來於亞洲影壇作出的各種貢獻。

紐約亞洲電影節行政總監Sam Jamier稱：「古天樂創造了屬於他的傳奇，我很高興能於他的天下一集團十週年的時刻頒發這個獎給他。古先生在引領香港電影走向未來的過程中扮演了重要角色，甚至說是中心地位亦不為過。他一直保持著香港作為創意和商業電影製作中心的地位，在鏡頭前和鏡頭後對藝術的熱愛和商業頭腦的結合令人敬佩。」

《送院途中》

《送院途中》北美首映

對於獲頒這個殊榮，古天樂表示：「好多謝紐約亞洲電影節頒呢個獎俾我，好開心，我會繼續為電影做應該做嘅事，不論演出定製作方面，都希望做得更好，帶俾觀眾更多好電影。」

另外，由古天樂主演，卓韻芝執導的電影《送院途中》將於紐約亞洲電影節2023舉行北美首映。

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