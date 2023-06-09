【無血緣的愛】10年來成24名兒童避風港　緊急寄養姨姨︰不放棄每位小朋友

▲ 陳太成為緊急寄養姨姨近10年來，用心照顧過24名暫時無家的小朋友。

家不一定是避風港，有孩子家中遇上突發事故，無依無靠，此時緊急寄養姨姨的角色很重要，像陳太加入緊急寄養近10年，曾為24名小朋友提供臨時避風港。雖然說是「臨時」，但陳太及家人悉心照顧這些小朋友，讓他們感受到超出血緣的愛。「我從來都不揀個案，我幫到都會幫，不會放棄任何一位小朋友。」

來到陳宅，緊急寄養姨姨陳太忙著照顧暫托的1歲多BB「童童」（化名），童童BB不怕生，拉著大家跟她玩，逗得大家很開心。陳太提及童童現時大有進步，因有整體發展遲緩，15個月到來時仍要吃流質食物、不懂行，現時可食固體食物、如常行路，有定期陪伴覆診，如職業治療、物理治療、言語治療等，醫生都大讚︰「陳太姨姨，你照顧小朋友好好，小朋友好叻」，陳太自豪表示聽到很開心。

▲ 陳太接寄養孩子心心（化名）放學。（陳靜儀攝）

珍視每位寄養孩子

陳太帶童童一起接另一位寄養孩子放學，5歲多女孩「心心」（化名）很愛笑及可愛，她回到家中跟童童BB一起玩，猶如兩姊妹。陳太表示童童和心心都是緊急寄養孩子，分別照顧她們半年和8個月。陳太珍視每位寄養孩子，

我從來不揀（個案），社工跟我說該小朋友有何狀況，問我接不接，我幫到都會幫，不會放棄任何一位小朋友。有些小朋友好動些，甚至出現尖叫等行為，他們可能較難找寄養家庭。

▲ 陳太非常喜歡小朋友，見證孩子成長有進步最開心。（陳靜儀攝）

陳太加入寄養家長行列將近10年，她跟丈夫育有2女兒，22歲大女就讀幼兒教育，現時在幼稚園當實習老師，而16歲細女是中學生，一家四口都支持成為寄養家庭。陳太成為寄養姨姨前是位全職媽媽，時間回撥十多年前，認識了一位街坊朋友是寄養姨姨，她湊的小朋友剛好跟陳太大女同一幼稚園。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

朋友邀請陳太加入寄養服務行列，陳太考慮優先照顧女兒，未有即時答允，不過，成為寄養姨姨的念頭已埋在心中，直至細女入讀了小學，她認真考慮，

初時對寄養不太明白是甚麼意思，熟絡之後，她說「陳太，我覺你份人幾好，照顧小朋友很細心，我觀察了你很耐」，想介紹我做寄養家庭，叫我考慮下。

陳太見朋友用心照顧患唐氏綜合症的寄養小朋友，「我覺得她很偉大，本身育有2兒，另幫忙照顧唐氏孩子很久」，佩服朋友的愛心與耐性。

最新影片︰

丈夫鼓勵 女兒支持

陳太一家加入寄養家庭服務，她坦言之前掙扎很久，始終自己孩子是首位，慶幸全家都很支持。

丈夫鼓勵我去嘗試，此工作照顧別人的孩子，同時可照顧自己女兒，而其他工作需外出頻頻撲撲。大女當時已升中，她很支持，因為之前同學就是朋友寄養的唐氏孩子，女兒了解到她沒有地方住很可憐。大女更說很喜歡BB、小女孩，而細女亦很照顧小朋友，會攬實不捨得他們走。

陳太決定當「緊急寄養服務家庭」，曾照顧小朋友由42天至2年不等。在9年多之中，總共照顧了24位小朋友，主要是女孩，由嬰幼兒至最大9歲。

▲ 寄養兒童狀況不一，陳太用心照顧，視他們如子女愛錫。（陳靜儀攝）

照顧SEN孩子

小朋友不同的原因來到陳宅，有小男孩住了2年，由起初很驚、缺乏安全感，過度期後變得很開心，而整體發展遲緩大有改善，陳太幫他找到有言語治療的幼稚園，更陪小男孩及他的媽媽一起上堂，現時該媽媽會帶兒子聯絡陳太，跟她拜年、一起飲茶。

以上個案是鼓勵回家團聚，陳太姨姨跟寄養孩子的媽媽接觸，是以便日後團聚安排，陳太不介意跟小朋友的親生家人合作，亦覺得使命感更大，小朋友能返回原生家庭是最開心。

最開心見到他們回家團聚。我經常傳小朋友生活照予其媽媽，有小朋友初來不懂執筆寫自己名，我教他寫字做功課，並影相傳給媽媽看，令家長放心些，家長亦可聯絡我。

▲ 聖公會聖基道兒童院社工收到轉介個案，找陳太幫忙時，她從不推卻。（受訪者提供）

有感情不捨得

有小朋友離開陳宅時，攬住陳姨姨說不想走，那時陳太非常不捨致睡不好，不過，明白小朋友有長期位寄養家庭是好事，會調節心態，再重新出發。

每個都不捨，始終照顧如此久有感情，每次都要調節。不過，我是當緊急寄養家庭，明白個個小朋友有不同需要幫忙，小朋友離開，接新的小朋友是新的挑戰，看有何需要、方法照顧他。

照顧逾廿位小朋友，陳太感受至深，「我跟小朋友說返到屋企要乖要聽話，如果他們掛住我，可視像打電話給我，最希望小朋友心靈健康，如一些曾受虐要忘記不愉快回憶。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

一家投入照顧小朋友

陳太有感小朋友令她們一家有得著，正面影響了女兒。兩女兒不曾呷醋，沒投訴媽媽投放太多時間給寄養小朋友，更看見媽媽辛苦，有時會主動煮麵給媽媽，非常懂事，亦從中受影響。

大女現時大學就讀有關幼兒教育，很喜歡小朋友，立志當幼稚園老師，實習中，我很支持女兒找到志向，會尊重女兒決定，最重要她開心。兩女兒都視他們為弟妹去愛錫照顧，而細女跟老公有時見我忙湊小朋友，會幫忙買餸。

將近10年成為寄養姨姨，陳太至今沒想過退出，兩女兒已長大獨立，更想花多些時間照顧這些小朋友，鼓勵多些有心人加入成為寄養姨姨。「看似是我在幫小朋友，其實他們帶給我很多快樂。」

▲ 幼兒階段可影響將來成長，陳太盼孩子心靈健康，快樂成長。（陳靜儀攝）

社工呼籲加入寄養服務行列

聖公會聖基道兒童院寄養服務社工黃姑娘提及，緊急寄養服務中的小朋友是緊急入住，小朋友到新的陌生環境，難免出現情緒問題，很靠姨姨的經驗及耐性陪伴過度期。

小朋友需要緊急的寄養服務，原因例如涉及虐兒；父母精神上問題臨時入院、坐監、吸毒、放棄撫養權等，家庭未能或不適合照顧小朋友，社署轉介社工聯絡，將有需要的小朋友轉介至合適的寄養家庭，而跟進社工會全天候支援寄養家庭。

陳太從來沒有放棄任何一個小朋友，小朋友都可以最後轉至安穩地方。她跟孩子的家人合作，作為橋樑，有使命去幫助小朋友回家團聚，希望家人了解孩子的狀況是安全。

然而，現時沒有足夠寄養家庭，兒童需求的個案很多，黃姑娘希望更多人加入。聖公會聖基道兒童院邀請有愛心的家庭加入寄養服務的行列，讓有需要兒童得到妥善的照顧，感受家庭溫暖。招募及查詢熱線︰3583 0411

小學名校試題免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

教育升學資訊盡在「Band1學堂」：https://bit.ly/3a6HT6T

記者︰顏紫燕