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【別叫我〝賭神〞】周潤發新片巡迴宣傳正式展開　發哥率領團隊「跑」宣傳

娛樂 19:14 2023/06/08

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久違5年，影帝周潤發終有新片上映，《別叫我〝賭神〞》除有發哥主演外，台前陣容還包括影后袁詠儀、廖啟智、白只、方中信、安志杰、黃德斌，以及新生代代表柯煒林及盧慧敏等。

至於幕後班底包括金像攝影師潘耀明執導、金像導演莊文強編劇、及金像最佳美指文念中擔任美術總監。電影將於6月29日在香港上映，台前幕後團隊也開始展開密鑼緊鼓的巡迴宣傳之旅。

《別叫我〝賭神〞》講述發哥飾演的吹水輝發現他照顧的自閉青年李陽（柯煒林飾）有跑步天賦，透過鼓勵李陽跑步，吹水輝也找到自己的人生目標，從失敗的人生振作起來。

《別叫我〝賭神〞》

從跑步學會堅持

發哥坦言此片是他從影以來，首部鼓勵社會大眾做運動的電影。他表示每天跑步雖然枯燥，卻啟發到他學會堅持。

今日在連串宣傳活動開始前，發哥便一早起床率領《別叫我〝賭神〞》的導演潘耀明，編劇莊文強、及美術總監文念中等人，一起在上海外灘跑了十公里。跑畢，發哥更拿出手機與團隊一起來個招牌自拍。

據悉，在下星期，發哥將率領影后袁詠儀、柯煒林等展開香港宣傳。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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