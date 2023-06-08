施匡翹任「建龍飛馬」球隊宣傳大使　楊埕亦現身撐場憶童年往事

▲ 謝高晉、楊埕、施匡翹、陳昊楠（左起）

今天（6月8日）是一年一度NBA總決賽舉行的日子，賽事由籃球隊「邁阿密熱火」對戰「丹佛金塊」，備受全球的籃球迷關注。

歌手施匡翹（Zaina）、謝高晉（Ko）、楊埕（Sabrina）、陳昊楠（Koll）今天現身奧海城，於商場大螢幕前與一眾香港籃球迷們一同觀看賽事直播。

Ko日前加盟香港本地甲一籃球隊「建龍飛馬」，今天聯同唱片公司新人師弟兼同是「建龍飛馬」隊員的陳昊楠（Koll）一同以甲一籃球員身份現身支持籃球運動。

至於Zaina是次以「建龍飛馬」球隊的宣傳大使身份出席，並身穿球隊隊服，形象清新健康。而同公司藝人楊埕，亦一同現身支持球賽。

▲ 施匡翹、陳昊楠、謝高晉、楊埕（左起）

施匡翹向謝高晉偷師

施匡翹表示，自己最近亦剛開始接觸籃球運動，今天能與大家一同觀看賽事之餘，更能以香港甲一球隊「建龍飛馬」宣傳大使身份參與，十分榮幸，亦體會到此運動的團隊合作精神，並漸漸被籃球所吸引。她稱，接下來會繼續向謝高晉偷師，努力學習籃球。

今天以香港本地甲一籃球員身份出席活動的謝高晉表示，香港喜歡籃球的人有非常多，今次活動能聚集一眾熱愛籃球人士一同觀賽，氣氛相當好且極具意義，希望未來會有更多這類型活動，讓更多香港市民認識和喜愛籃球運動。

楊埕想起童年往事

而同唱片公司的師弟陳昊楠近日亦正式與謝高晉一同加入建龍飛馬球隊，成為甲一籃球員。他表示自己是「熱火」球隊的忠實粉絲，雖然今次未能贏得總冠軍，但仍非常欣賞他們不屈不朽的精神。

至於楊埕亦一同現身撐場，她表示雖從未親身接觸過籃球運動，但小時候經常與女同學們一同到籃球場觀賞學校男生打籃球，而今天觀看賽事現場的氣氛非常熱烈，亦令她勾起不少童年回憶，她亦笑言：「原來籃球界真係有好多型男靚仔！」

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