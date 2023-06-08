【康體場地】康文署新預約系統7月開放使用　場地禁止轉讓違者可判監

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康文署轄下體育場地推出新智能康體服務預訂資訊系統，取代已使用逾20年的「康體通」電腦預訂系統，新系統最快下個月推出。

新系統中文名稱會沿用「康體通」，英文名稱則為「SmartPLAY」，全寫為Smart Public Leisure Activities for You。

文化體育及旅遊局向立法會提交文件中指，「SmartPLAY」加入防止「炒場」的功能包括實名登記、在先到先得分配機制上，加入以抽籤方式分配特定康體設施的新功能、要求申請人以先到先得方式預訂草地足球場時，須填寫另外4名用場人士的用戶編號，當中3人必須一同簽場和使用該設施。

文件指，市民於「SmartPLAY」訂場和簽場時，必須作出聲明承諾會在場使用預訂的設施，並不會以任何形式轉讓用場許可，否則或觸犯《盜竊罪條例》，違者有機會被判監禁。

「SmartPLAY」準備今年7月起接受用戶登記，當局指現有「康體通」用戶也必須重新登記。康文署計劃分別於明年1月和下半年，停止康樂場地和分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱服務。訂場櫃檯屆時將轉型為「服務櫃檯」，改為提供客戶服務。

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責任編輯：陳展棋