【學生會】浸大：已交代滄溟發布資料所涉問題　批學生發布會面錄音不能接受

▲ 已總辭解散的浸會大學學生會幹事會內閣「滄溟」4名成員，今日（8日）致函校長衞炳江，促請公開調查報告。（本報記者攝）

已總辭解散的浸會大學學生會幹事會內閣「滄溟」4名成員，早前遭校方以政綱及年度計劃書等內容「不符社會標準和價值觀」為由，禁止參與校政至明年8月，變相被DQ，4人今日（8日）公布上訴失敗，並計劃在明日限期前提出終極上訴，向浸大校長衞炳江發出公開信，希望校長「展現學者風骨」回應訴求，公開投訴信及調查報告內容，並要求校方回應疑似浸大高層恐嚇學生錄音內容。

浸大發言人晚上回覆查詢時，並無明確指出滄溟發布資料不符合社會標準和價值觀之處，重申已於4月中向時任幹事會交代投訴情況，以及滄溟網上發表資料涉及問題。

對於學生早前發布一段聲稱是「浸大高層」恐嚇學生錄音內容，提及「你打我一拳，我一定踢返你一腳」，校方回覆時反批有學生在早前與校方會議中，未知會與會者便自行錄音及節錄發布的做法是不能接受，指大學各成員須時刻恪守道德標準及守法，大學會按程序調查及適時啟動相關紀律程序，另重申若有任何人士對大學職員操守有疑問，應循校方機制提出投訴，校方才能按程序處理。

包括前浸大學生會會長許雯珣及外務副會長戴嘉平在內4人今日在校內舉行記者會，表示計劃在明日（9日）限期前提出終極上訴，引述校方早前曾在會面指滄溟部分政綱內容「有問題」，涉及近年大學學生會不被承認，以及港大學生會評議會通過「感激」刺警案疑犯議案而被控違反國安法，但同時指相關內容「不代表投訴信內容」，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅