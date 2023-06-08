【鐵路發展】北環綫將採用地底行駛方案　雞公山需進行鑽爆

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港鐵北環綫主綫的初步設計已大致完成，路政署和港鐵今日向北區區議會提交文件交代最新進度，宣布北環綫主綫項目將採用地底走綫方案，近牛潭尾穿越雞公山一段隧道將採用鑽爆方式建造。港鐵料今年內向環境保護署提交環境影響評估報告，目標2034年竣工。

路政署文件透露北環綫主綫各車站位置，北環綫錦上路站將設於屯馬綫錦上路站旁，將錦上路站成為新的轉乘站。凹頭站則設於錦田逢吉鄉新潭路附近，滿足沙埔附近房屋發展的交通需求。牛潭尾的鐵路站擬設於竹攸路附近，港鐵的北環綫車廠亦會設於此站。

新田的鐵路站則擬設於新田公路以南石湖圍路附近，日後將為住宅發展的核心，並毗鄰休憩及混合用途發展用地。北環綫古洞站擬設於東鐵綫古洞站旁，將位於未來古洞北新發展區的市中心，鄰近新發展區內的住宅、零售、休閒及社會服務與社區設施用地。

北環綫主綫項目擬採用地底走綫方案。根據現階段掌握的地質資料，近牛潭尾穿越雞公山一段隧道將採用鑽爆方式建造。為配合工程需要，有關臨時爆炸品貯存所擬設於元朗大樹下西路附近的山邊。

現時北環綫主綫的初步設計已大致完成，港鐵公司及相關政府部門現正草擬鐵路方案的刊憲文件。港鐵預計，今年下半年可提交環評報告予環境保護署審批，項目的建造工程預計料於2025年展開，目標於2034年竣工。

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記者：陳梓蔚