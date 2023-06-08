  • 29°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 23:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鐵路發展】北環綫將採用地底行駛方案　雞公山需進行鑽爆

社會 22:20 2023/06/08

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

港鐵北環綫主綫的初步設計已大致完成，路政署和港鐵今日向北區區議會提交文件交代最新進度，宣布北環綫主綫項目將採用地底走綫方案，近牛潭尾穿越雞公山一段隧道將採用鑽爆方式建造。港鐵料今年內向環境保護署提交環境影響評估報告，目標2034年竣工。

路政署文件透露北環綫主綫各車站位置，北環綫錦上路站將設於屯馬綫錦上路站旁，將錦上路站成為新的轉乘站。凹頭站則設於錦田逢吉鄉新潭路附近，滿足沙埔附近房屋發展的交通需求。牛潭尾的鐵路站擬設於竹攸路附近，港鐵的北環綫車廠亦會設於此站。

新田的鐵路站則擬設於新田公路以南石湖圍路附近，日後將為住宅發展的核心，並毗鄰休憩及混合用途發展用地。北環綫古洞站擬設於東鐵綫古洞站旁，將位於未來古洞北新發展區的市中心，鄰近新發展區內的住宅、零售、休閒及社會服務與社區設施用地。

北環綫主綫項目擬採用地底走綫方案。根據現階段掌握的地質資料，近牛潭尾穿越雞公山一段隧道將採用鑽爆方式建造。為配合工程需要，有關臨時爆炸品貯存所擬設於元朗大樹下西路附近的山邊。

現時北環綫主綫的初步設計已大致完成，港鐵公司及相關政府部門現正草擬鐵路方案的刊憲文件。港鐵預計，今年下半年可提交環評報告予環境保護署審批，項目的建造工程預計料於2025年展開，目標於2034年竣工。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【交通擠塞】林世雄料今屆任期內難根治隧道擠塞　盼加強分流助紓緩
17:54 2023/06/01
【交通擠塞】林世雄料今屆任期內難根治隧道擠塞　盼加強分流助紓緩
【工程沉降】港鐵屯馬綫宋皇臺緊急出口沉降20毫米　房委會急停毗鄰啟德地盤打樁工程
16:56 2023/06/07
【工程沉降】港鐵屯馬綫宋皇臺緊急出口沉降20毫米　房委會急停毗鄰啟德地盤打樁工程
【新型工業化】李家超︰推動新型工業化初見成效　孫東稱將以多方式資助更多港企發展智能生產
今日 16:07
【新型工業化】李家超︰推動新型工業化初見成效　孫東稱將以多方式資助更多港企發展智能生產

你可能感興趣

【交通擠塞】林世雄料今屆任期內難根治隧道擠塞　盼加強分流助紓緩
17:54 2023/06/01
【交通擠塞】林世雄料今屆任期內難根治隧道擠塞　盼加強分流助紓緩
【工程沉降】港鐵屯馬綫宋皇臺緊急出口沉降20毫米　房委會急停毗鄰啟德地盤打樁工程
16:56 2023/06/07
【工程沉降】港鐵屯馬綫宋皇臺緊急出口沉降20毫米　房委會急停毗鄰啟德地盤打樁工程
【新型工業化】李家超︰推動新型工業化初見成效　孫東稱將以多方式資助更多港企發展智能生產
今日 16:07
【新型工業化】李家超︰推動新型工業化初見成效　孫東稱將以多方式資助更多港企發展智能生產
基建 屯馬綫 鐵路 路政署 建造 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
12:47 2023/06/07
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
17:20 2023/06/07
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
【東張西望】街市大嬸拆白衣男「祠堂」後自認KOL　被街坊爆惡行：最鍾意同人嘈 【有片】
今日 11:28
【東張西望】街市大嬸拆白衣男「祠堂」後自認KOL　被街坊爆惡行：最鍾意同人嘈 【有片】