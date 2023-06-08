林素蔚倡重推「全港精神健康普查」　識別隱形患者

▲ 楊永杰在其網台節目，邀請林素蔚，探討本港精神健康。(楊永杰網台節目截圖)

上周五，鑽石山荷里活廣場發生斬人案導致兩死悲劇，事隔兩日再發生一宗三名年幼女童被母親殺害的案件，令社會再度關注香港大眾的精神健康問題。立法會議員楊永杰今日在其網台節目，邀請本身是註冊社工的立法會議員林素蔚，探討本港精神健康及政府支援措施。不知林素蔚又有何高見呢？

林素蔚話，現時精神健康綜合社區中心的人手比例不足，每名個案經理需處理60至70名患者，而面對重症精神病患者、思覺失調等問題的個案，社工未必可以有效跟進。她期望勞福局及醫衞局整合資源，在地區上透過地區康健中心及基金支援精神病患者。

林素蔚建議，政府有必要重推2013年的「全港精神健康普查」，她指當時的食衞局撥出資源予香港中文大學進行全港性精神健康調查，事隔10年。她認為，醫衞局需要積極及大力推行「全港精神健康普查」，以識別有精神健康需要的市民及隱形患者，以及早介入個案協助患者，同時做好預防工作。

楊永杰：有部分住在社區的精神病患者未有定期或忘記服藥

楊永杰亦留意到，有部分住在社區的精神病患者因為未有定期或忘記服藥，令他們對日鄰居發出的聲音出現過敏的情況，繼而與鄰居之間發生爭執。他問及，近期提到的新一代「長效針劑」是否有助控制未有定時服藥的患者病情。

林素蔚建議政府把「長效針劑」納入資助或半資助範圍

林素蔚回應指，現時有部分精神病患者的「病識感」較弱，對服藥的意識不高，參考精神科醫生的建議，均認為患者每月接受一次第二代「長效針劑」，更有效長期穩定病情及減低復發的機會。

不過，「長效針劑」現時未有大力在公營醫院推行，林素蔚估計與成本高昂有關，她認為站在病者和社區治療角度上，不應因為治療成本高而影響治療效果，建議政府把「長效針劑」納入資助或半資助範圍。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9