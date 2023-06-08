【國安教育】教育局籲學生暑假每日做1條國安MC題　國安法3周年早會講「香港未來更美好」

▲ 因應港區國安法頒布實施將近3周年，教育局推出多項國安教育活動及教材。（資料圖片）

港區國安法頒布實施將近3周年，教育局推出多項國安教育活動及教材，包括通知學校鼓勵全校學生參與網上遊戲比賽，並提供早會、班主任課講解重點，內容提及國安法實施後「香港未來一定更加美好」，更鼓勵學生善用暑假，9個星期每日做1題網上選擇題（MC題），並指教師宜校本跟進學生自學進度。

教育局今日（8日）向全港中小學及特殊學校校長發通函，指6月30日是港區國安法頒布實施3周年的重要日子，為提高師生對國家安全的認識和守法意識，以及營造維護國家安全的氛圍，教育局將於6月19至24日舉辦「國家安全網上學習平台：『拍拍樂』網上挑戰賽」，學校在初賽時段內鼓勵全校學生參與學習平台內的「每日挑戰」及「好文共賞」等小遊戲，為學校累積分數，每個組別累積分數最高的首32間學校將獲決賽參賽資格，決賽將進行實時直播。教育局亦製作「國安增益集」供教師參考，協助教師將國安教育學習元素與不同科目教學內容作「自然連繫」和「有機結合」。

通函亦指，學校可參考教育局編寫「講解重點舉隅」，在6月30日前後的上課日，於早會、班主任課及禮堂講座等時段，向學生講解港區國安法的重要性，包括回顧立法原意，又提到自國安法頒布實施以來，香港社會回復穩定，「最近，香港舉辦多項大型國際盛事，吸引旅客到港，更有助進一步鞏固香港國際金融、貿易和航運中心的地位。由此可見，《香港國安法》頒布實施後，香港已從由亂及治，進入由治及興的新征程，香港的未來一定更加美好。」

此外，教育局稱為延續學生於課堂內的學習，並鼓勵學生善用假期進行自主學習，局方編寫「國家安全教育暑期自學教材」供學校使用，分別設「教師版」及「學生版」，內容包括參考資料及選擇題，並連結及組織在9個星期的網上表單內，每份提供一星期每日1條選擇題，共7題供學生自學，系統可自動核對作答並給予即時回饋，教師可下載並分發予學生作自學用途。

局方亦提醒學校參考「國民教育——活動規劃年曆」，在3周年前後舉辦合適校本師生活動，在課堂內外加強師生對《香港國安法》及國家安全的認識，從而建立對國家的歸屬感，

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅