【火辣小三】國企高層小三被揭「黑歷史」　舊照曝光與現時「進化樣」判若兩人

▲ 「小三」董思槿的舊照曝光！

中國石油寰球工程項目管理(北京) 有限公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，日前帶小三在四川成都出差，被一名攝影師街拍意外揭露出軌鐵證，攝影師坦言：「正大光明地站在他們面前追著拍，他們並沒有拒絕。」事件不斷發酵，男主角被炒、女主角被「起底」。

「女主角」董思槿除了被翻出性感照外，網民也愈挖愈多，發現董思槿過往曾重達80公斤，與現時判若兩人。

「小三」董思槿被揭舊照

有網民發現董思槿以往是擁有包包面，更有網民爆料指她為減磅，不惜花上一百萬人民幣，由80公斤減至55公斤，打造美好的身段。

除此之外，董思槿更接受玻璃酸注射，務求令身上胖紋、粗壯線條全都消失。

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工作照惹討論

董思槿與胡繼勇被拍下時，她當時穿著露肩裙，相當亮眼，而工作時的她當然就穿得保守，有網民認為素顏時的董思槿是很一般，也只不過是一位「靠化妝」的女人。

▲ 董思槿的工作照（網上圖片）

以「健身達人」自居

日前，網上爆出一張疑似女方在公司內部自我介紹的截圖。圖中，以「健身達人」為題，女方姓名為董思槿，乃寰球工程項目公司員工。

董思槿自述，自己是寰球項目公司QHSE與技術部員工，並指自己性格樂觀開朗、愛好廣泛，在工作之餘進行健身，羽毛球、乒乓球、登山遠足等體育活動。

她又提到：「每周進行四到五次的體育運動，讓我學會自律的同時，也讓我明確了生命不息，運動不止的人生觀念。」

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