  • 29°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 12:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【火辣小三】國企高層小三被揭「黑歷史」　舊照曝光與現時「進化樣」判若兩人

娛樂 11:32 2023/06/09

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

「小三」董思槿的舊照曝光！

中國石油寰球工程項目管理(北京) 有限公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，日前帶小三在四川成都出差，被一名攝影師街拍意外揭露出軌鐵證，攝影師坦言：「正大光明地站在他們面前追著拍，他們並沒有拒絕。」事件不斷發酵，男主角被炒、女主角被「起底」。

「女主角」董思槿除了被翻出性感照外，網民也愈挖愈多，發現董思槿過往曾重達80公斤，與現時判若兩人。

「小三」董思槿被揭舊照

有網民發現董思槿以往是擁有包包面，更有網民爆料指她為減磅，不惜花上一百萬人民幣，由80公斤減至55公斤，打造美好的身段。

除此之外，董思槿更接受玻璃酸注射，務求令身上胖紋、粗壯線條全都消失。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

工作照惹討論

董思槿與胡繼勇被拍下時，她當時穿著露肩裙，相當亮眼，而工作時的她當然就穿得保守，有網民認為素顏時的董思槿是很一般，也只不過是一位「靠化妝」的女人。

董思槿的工作照（網上圖片）

以「健身達人」自居

日前，網上爆出一張疑似女方在公司內部自我介紹的截圖。圖中，以「健身達人」為題，女方姓名為董思槿，乃寰球工程項目公司員工。

董思槿自述，自己是寰球項目公司QHSE與技術部員工，並指自己性格樂觀開朗、愛好廣泛，在工作之餘進行健身，羽毛球、乒乓球、登山遠足等體育活動。

她又提到：「每周進行四到五次的體育運動，讓我學會自律的同時，也讓我明確了生命不息，運動不止的人生觀念。」

最新影片推介：陳星妤專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳星妤要求對手真摑　Yvette參加港姐為當演員：會證明自己適合這行

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【曾做小三】張茆曾與倪震街頭激吻　升格人妻十年分享對「開放式婚姻」看法
17:05 2023/03/22
【曾做小三】張茆曾與倪震街頭激吻　升格人妻十年分享對「開放式婚姻」看法
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
17:10 2023/03/31
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
【聲夢傳奇】文凱婷與導師相戀被指做小三　炎明熹師傅高晨維割席：的確好傷心
14:16 2023/04/22
【聲夢傳奇】文凱婷與導師相戀被指做小三　炎明熹師傅高晨維割席：的確好傷心
【街拍斷正】國企高層與小三公然拖手逛街被街拍 火辣情婦身份大起底
12:45 2023/06/08
【街拍斷正】國企高層與小三公然拖手逛街被街拍 火辣情婦身份大起底

你可能感興趣

【曾做小三】張茆曾與倪震街頭激吻　升格人妻十年分享對「開放式婚姻」看法
17:05 2023/03/22
【曾做小三】張茆曾與倪震街頭激吻　升格人妻十年分享對「開放式婚姻」看法
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
17:10 2023/03/31
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
【聲夢傳奇】文凱婷與導師相戀被指做小三　炎明熹師傅高晨維割席：的確好傷心
14:16 2023/04/22
【聲夢傳奇】文凱婷與導師相戀被指做小三　炎明熹師傅高晨維割席：的確好傷心
娛樂人物職業 網絡熱話 婚外情 娛樂行業 娛樂機構 拍拖 結婚 減肥

最高瀏覽

【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
12:47 2023/06/07
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
17:20 2023/06/07
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
【東張西望】街市大嬸拆白衣男「祠堂」後自認KOL　被街坊爆惡行：最鍾意同人嘈 【有片】
11:28 2023/06/08
【東張西望】街市大嬸拆白衣男「祠堂」後自認KOL　被街坊爆惡行：最鍾意同人嘈 【有片】