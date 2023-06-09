Electrolux「小金槍」極輕極淨　吸塵拖地一部到位

平日上班已經很累，下班後吸塵都要好似舉重般費力，想起都辛苦！幸好現在有一部超輕身、吸力強勁，可以吸塵、濕拖，還能做到淨污分離的吸塵機，一「部」到位，解決所有煩惱！

▲ Electrolux「小金槍」極致輕量強效無線吸塵機配備多個吸頭及配件，即使是門框、櫃頂、各種地板都可以輕鬆除塵。

輕易而舉 僅重1.28kg極輕身



Electrolux最新推出的「小金槍」Ultimate Home 700極致輕量強效無線吸塵機，手提主機重量僅1.28kg，非常輕身，即使單手都能提起，無論是天花、窗簾、門框、櫃頂等較難清潔的位置，都得心應手。而且吸塵機兼備五重高效可水洗過濾系統，有效過濾高達99.9%細小微塵，防止集塵盒二次污染。

▲ 吸塵機僅重1.28kg，小編一手就可以舉起吸塵，長時間使用都不會很費力。

機身設快捷鍵 無需彎腰輕鬆分離吸頭



全系列吸塵機分別有輕巧版和高階版2個型號，輕巧版配備PowerPro極淨扒頭，特別針對硬地板而設，其絨毛滾刷可以緊貼清潔地板表面。加上扒頭尺寸比以往細35%，能深入縫隙清潔，非常靈活，吸得極徹底！而且扒頭上設有LED燈，即使梳化底等陰暗位置，塵埃都無所遁形！

高階版就配備適用在不同表面的多功能高效扒頭，吸力同樣強勁，用作吸地氈都一樣無難度！隨機配有深層清潔電動扒頭，可以用作吸梳化、床褥，適合家有毛孩的你。另外，最值得讚賞是其機身設有快捷鍵，無需彎腰，就可以輕鬆將吸頭分離，非常方便！

▲ 系列共有輕巧版和高階版可供選擇，適合不同家庭的需要。

「濕拖孖寶」：電動濕拖扒頭、淨污分離清洗座



這款吸塵機的另一個賣點，就是可配搭電動濕拖扒頭及免手洗淨污水分流清洗座使用（須額外加購），一機做到吸塵和拖地。濕拖扒頭上的拖布會自動旋轉，能輕鬆清除地板上的頑垢污漬，用家還可以因應自己需要，將清潔劑加入清洗座，加強清潔效果。



▲ 清洗座以雙槽設計，能將污水和淨水分流，確保清洗拖布後繼續用乾淨水拖地。

坊間一般可以濕拖的吸塵機，拖布都要拆開手洗，而Electrolux這款最利害之處就是不需要弄污雙手，都可以清洗到拖布。只要將拖頭連拖布放上清洗座，就會自動清洗乾淨，而且清洗座的內外雙槽設計非常聰明，懂得將淨水和污水分離，確保每次都是用乾淨水拖地，就不怕一桶污糟水全屋用了。有了這吸塵機，以後無論吸塵或拖地都變得輕鬆又徹底！

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（特約）