【癌症殺手】資深男星頑抗扁桃腺癌　94歲失智母癱瘓突然病危心痛不捨：已備好後事

▲ 資深男星頑抗扁桃腺癌，94歲失智母癱瘓突然病危，心痛不捨：已備好後事。

現年65歲的台灣資深男星陳凱倫，於去年（2022年）確診罹患扁桃腺癌末期，隨後接受治療，在切除惡性腫瘤後，目前已恢復癌症1期。

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不過，陳凱倫透露，如今已經94歲高齡的母親已進入人生最後階段。他表示，母親高齡失智，去年因感染新冠肺炎送院急救，康復後卻因褥瘡需持續住院治療。

未料，母親的病況突然嚴重，去年年底時母親失去了吞嚥功能，只能裝鼻胃管進食。隔日又發現其頸部有腫塊，進一步檢查後發現是惡性腫瘤，且已擴散到淋巴。

根據台灣《三立新聞網》報道，目前陳凱倫的母親已住院10個月，不過醫生宣判她的生命已進入最後階段。因為母親半癱瘓、長年臥病在床，都是由他在照顧，他坦言，「我已欲哭無淚...」，如今只能倒數計時為媽媽祝福，並多多到醫院陪伴母親，不留遺憾。

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陳凱倫又直言，在母親去年住院時，他就已經安排好了後事，並告訴母親，「未來的新家已買好了，就是與爸爸放在一起」，希望能讓母親安心休養。

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責任編輯：羅嘉欣