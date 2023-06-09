【東張西望】區永權貝沙灣豪宅屢遭高空擲物　投訴無門報《東張》：把遮插中人頭會點

▲ 區永權貝沙灣豪宅屢遭怪鄰高空擲物。

TVB節目《東張西望》主持區永權的家多次遭遇高空擲物，他曾跟樓上鄰居及向管理處投訴，又屢在社交平台訴苦，可惜情況不但未有改善，更愈來愈嚴重。上月更有逾10粒玻璃碎從天而降，幸好事件中沒造成任何受傷，並表示已報警處理。

區永權與太太育有兩子，連工人一家五口居住在貝沙灣豪宅。他擔心萬一家人被擲中，絕對可大可少，為了保障全家安危，唯有舉白旗以苦主身份報料《東張西望》。

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撞凹鐵欄+砸碎磚地

昨晚（6月8日）播出的一集，採訪區永權被怪鄰高空擲物的個案。

他表示住了逾10年，間中也見到相關事件，但近兩年情況較為嚴重，輕則試過有煙頭、火鍋牛肉、玩具、螺絲帽，嚴重有雨傘、吸塵機棍、超過10顆玻璃碎等，當中吸塵機棍跌下來時更撞凹鐵欄，非常誇張。

他與太太已禁止兩名兒子出露台，不過傭人姐姐需要晾衫，每次都戰戰兢兢。

區永權回憶說：「有次有把遮飛咗落嚟，成塊磚都被插爆咗。呢個位置係工人姐姐平時晾衫或做嘢嘅位置，連地磚都能夠插爆，你諗吓如果把遮插中人頭會點呢？」

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區永權無奈表示幾乎每天「新鮮滾熱辣」，昨天才掃完地，今天就能見到玻璃碎：「無奈，樓上好多住戶，我都冇辦法知道係邊一戶。」

他又指有次因樓上拆棚，不斷有索帶從天而降，他主動跟裝修師傅溝通，豈料對方一句「拆棚係咁架啦」，令他感到無奈又無助。

區永權與主持魏柏豪在露台訪問，也提醒要行入少少：「我真係驚！我依家企喺呢個位置同你講嘢，都會諗，依家冇中人，今次中人點呢？太太最著緊小朋友，都同小朋友講盡量唔好出嚟。呢個位置，我小朋友都好多年冇出嚟喇！」

他曾找管理處、業主立案法團及警方求助，問題仍未能解決，指警方建議安裝閉路電視，不過又擔心可能侵犯私隱。他坦言沒想過自己也要報《東張西望》，希望藉著今次報道能解決困擾多年的高空擲物問題。

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