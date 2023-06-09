【科技奇才】14歲大學畢業精通19種編程語言　神童獲SpaceX聘用成最年輕工程師

▲ Kairan近日獲SpaceX聘用，成為該公司最年輕的軟件工程師。（IG圖片）

畢業季即將來臨，美國有一名14歲神童亦即將大學畢業，創下該校172年來的紀錄。他精通19種編程語言，更是人工智能（AI）專才，曾於國際著名的科技公司實習，近日更獲太空探索技術公司Space X聘用，成為該公司年紀最小的軟件工程師。

現年14歲的孟加拉裔男童Kairan Quazi是天才神童，Kairan的媽媽Jullia透露，兒子出生數個月後就已經顯露出他不是普通孩子的跡象，他2歲就已可說出完整句子，他喜歡聽媽媽唸書，如果媽媽停下來，他就會大發脾氣，要播放知性的「全國公共電台」給他聽，他才肯安靜下來。

往後數年Kairan的表現亦極具天賦，其智商高於99.9%同齡人，而與其他神童不同的是，其社交能力亦極強，而且善於說服別人。Kairan兩歲時上幼兒園第一日，就在課堂上站起來表示「學校真無聊」，當時正是「阿拉伯之春」浪潮席捲全球之際，Kairan竟帶動同學在教室裡遊行，令老師都十分驚訝。

▲ Kairan近日獲SpaceX聘用，成為該公司最年輕的軟件工程師。（IG圖片）

直至上到小學三年級時，老師、父母和兒科醫生都明白，主流教育已不適合他的學習能力。醫生更建議父母讓Kairan早些上大學，否則會後悔。於是，Kairan年僅9歲就入讀拉斯波西塔斯學院（Las Positas College），並以11歲之齡取得數學科學副學士學位，成為該學院最年輕的入學者及畢業生。

Kairan10歲時在英特爾公司（Intel）的人工智能部門實習，是團隊裡中唯一沒有博士學位的隊員；11歲入讀加州聖完拉拉大學，主修計算機科學與工程，並於今年6月畢業，是該校成立172年來最年輕的畢業生，他計劃繼續深造，完成碩士課程。

此外，他精通19種編程語言，獲得了多項深度學習認證，包括門薩（Mensa）、戴維森學院年輕學者（Davidson Institute Young Scholar ）、約翰霍普金斯年輕人才中心（Johns Hopkins Center for Talented Youth）等機構的智商認證。

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Kairan表示，他畢業前一年向各大科技公司投履歷，因為年紀太小，共被拒絕了95次，只取得3份正職工作機會。他在今年5月於個人IG上公布，即將加入SpaceX的低軌衛星服務「星鏈」（Starlink）團隊，並將於家人搬去華盛頓州生活。

我很興奮即將展開人生的新篇章。

據悉，SpaceX的求職錄取率僅0.2%，Kairan成功脫穎而出，成為該公司歷來最年輕的軟件工程師。Kairan的大學助理教授Ahmed Amer讚揚他，總是準備好鑽研課程內容，並提出很有見地的問題，對於他獲SpaceX聘用，Ahmed坦言，Kairan因為年紀問題經常不被認真看待，希望將來他能體會到自己的潛力有多大，不必再受到其他人評判眼光影響。

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責任編輯：王明芳